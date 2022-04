“Non sto benissimo”, l’addio ad Amici 21 distrugge i fan: è stato inaspettato

Nuovi addii strazianti ad Amici 21. Le dichiarazioni subito dopo l’abbandono del talent hanno lasciato i fan senza parole.

Il Serale di Amici 21 è così: fino al gran finale gli addii si susseguiranno lasciando un velo di tristezza nei fan di ogni concorrente. “È stato difficile salutarli. Ed è ancora più difficile adesso che non li vedo e so che non li vedrò”: con queste parole allievo di ballo ha salutato i compagni di avventura.

Il percorso ad Amici 21, ormai giunto al terzo appuntamento del Serale, nella serata di ieri, sabato 2 aprile, si è concluso per due amatissimi allievi: John Erik e Leonardo Lini. Le loro parole subito dopo l’eliminazione hanno lasciato nei fan un velo di tristezza. A parlare per primo alle telecamere di Witty Tv è stato John Erik.

L’ormai ex allievo di ballo ha parlato del suo, anche se brevissimo, percorso ad Amici 21 rivelando tutte le emozioni vissute. “Questo percorso ad Amici è stato bello, unico e soprattutto indimenticabile per me. Ho imparato tantissimo e mi ha aperto ancora di più la mente regalandomi tante emozioni. Mi sono goduto ogni singolo secondo”, ha chiosato John Erik.

Amici 21, dopo John Erik spiazza tutti l’addio di Leonardo Lini: “Non sto benissimo”

Anche per Leonardo Lini l’eliminazione ad Amici 21 è stata una doccia fredda. Il ballerino di latino americano ai microfoni di Witty Tv ha sottolineato che il talent show di Mediaset ha rappresentato un’esperienza stupenda che custodirà per sempre nel suo cuore. Queste le sue parole: “Non sto benissimo in questo momento. Ci tenevo tanto a rimanere. E’ stata l’esperienza più bella che io abbia mai fatto. Il calore del pubblico, personaggi di un certo livello che ti guardano mentre ti esibisci, il palco è tuo. E’ una cosa che non si vive tutti i giorni“.

Leonardo ha sottolineato che porterà a casa tutti gli insegnamenti degli professori: “Sono cresciuto tantissimo grazie a loro”. Infine per l’allievo di latino non è stato semplice salutare alcuni compagni come John e Luigi Strangis: “È stato difficile salutarli. Ed è ancora più difficile adesso che non li vedo e so che non li vedrò”.