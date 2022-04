La bambina nella foto è un ex naufraga de L’Isola dei Famosi e una showgirl di successo.

La protagonista dello scatto in evidenza è nata il 18 marzo 1990 a Pilar, in Argentina. La sua infanzia l’ha vissuta in America Latina e questo periodo della sua vita è quello che ricorda con maggiore affetto. “La mia è sempre stata una famiglia molto unita, unita e piena di problemi come lo sono tutte”, ha sempre detto.

Crescendo ha imparato che la “famiglia del Mulino bianco” non esiste. Da bambina era, invece convinta che quella famiglia esistesse davvero perché suo padre a lei e i suoi fratelli non faceva guardare la TV se non per guardare solo la Casa della prateria. Della sua infanzia, dunque, ha dei ricordi bellissimi, in modo particolare quelli legati al trasferimento in campagna.

Aveva solo 10 anni quando insieme alla sua famiglia – mamma, papà, fratello e sorella -, si è trasferita in campagna. Tanti ricordi, uno più dolce dell’altro. “Ricordi con i cavalli, su e giù in bicicletta. Quando pioveva io e mia sorella ci mettevamo gli stivali da pioggia e andavamo a mettere i piedi nelle pozze”.

Ex naufraga a L’Isola dei Famosi e showgirl di successo: la riconosci?

All’età di 18 anni lascia la sua terra d’origine per trasferirsi in Italia. Già in Sudamerica aveva lavorato come modella e posato per alcuni magazine locali. Poi in Italia si è ricongiunta con la sorella che stava cavalcando l’onda del successo. “La prima volta che sono venuta a Milano avevo 18 anni, e per i primi anni ho fatto avanti e indietro con l’Argentina”, ha raccontato la giovane. “Non avevo permessi di lavoro quindi trascorrevo l’estate a Buenos Aires e poi arrivavo in Italia quando qui era estate, che è un po’ il sogno di tante persone, evitare l’inverno. Adesso sono anni che sono fissa a Milano”.

Nel 2010 partecipa insieme a sua sorella a una puntata del programma Chiambretti Night e cinque anni più tardi prende parte al reality show di Canale 5 L’Isola dei famosi, dove si classifica al terzo posto. Da allora è entrata a far parte del mondo dello spettacolo e ha riscosso un enorme successo. Come avrete sicuramente capito, la bambina nella foto è la bellissima Cecilia Rodriguez.