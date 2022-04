Banche, attenzione alle truffe: cosa sta succedendo ai poveri utenti

Continua a diffondersi sempre di più il tentativo di phishing ai danni dei poveri utenti delle banche italiane: a quali mail bisogna prestare molta attenzione.

La truffa phishing continua a dilaniare i poveri utenti che si fidano ciecamente delle loro banche. Il consiglio è quello di essere meno ingenui e fare attenzione alle comunicazioni ricevute via mail: quali non sono veritiere e dunque un tentativo di truffa.

Attenzione alle truffe, uno dei problemi che spesso caratterizza le banche italiane. Nell’ultimo periodo infatti sono aumentati i tentativi di phishing (email con l’esca) ai danni dei poveri utenti che ripongono estrema fiducia nelle loro banche.

I tentativi di phishing si stanno diffondendo andando ad interessare un numero sempre più elevato di banche. La truffa tramite mail tenterebbe di portare gli utenti accreditati a cambiare le proprie credenziali d’accesso in quanto il proprio conto abbia subito un blocco.

Truffa delle banche, ecco qual è la mail pericolosa: non lasciatevi ingannare

Come dicevamo il tentativo di phishing è la truffa tramite mail dove si comunica all’utente accreditato presso una qualsiasi Banca italiana di sostituire i propri dati d’accesso per ovviare ad un blocco del proprio conto. La mail che si riceve rispecchierebbe le comunicazioni che normalmente inviano le Banche: un link di rimando consentirebbe l’inserimento di password, codici e dati personali.

Ma ecco un esempio di phishing: fate molta attenzione.

Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI