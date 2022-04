Anticipazioni Uomini e Donne, duro colpo a Ida Platano: si ritira definitivamente?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne vedono Ida Platano protagonista: la dama si ritira definitivamente dal programma quando il suo ex tornerà come concorrente nel programma di Maria De Filippi?

A fine marzo Ida Platano ha tagliato un traguardo importante, i 41 anni. Ha festeggiato con i suoi fan pubblicando una foto che sottolinea come si senta ancora una ragazzina. Ha anche ringraziato i tanti followers che la seguono da tanti anni, e quelli con cui si scrive ogni giorno. Insomma, la dama siciliana si sente circondata dall’affetto.

In queste ultime stagioni di Uomini e Donne, Ida Platano sta facendo fatica a trovare un compagno, e questo le ha fatto guadagnare le antipatie di un’importante fetta del pubblico. È incredibilmente intervenuta in sua difesa Maria De Filippi, spiegando che la parrucchiera era stata a lungo in analisi dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri.

Ida Platano si ritira dopo che il suo ex torna in studio?

Attraverso il percorso intrapreso, Ida Platano ha raccontato di aver capito qual è il tipo di uomo che lei cerca come compagno di vita. Se la relazione con Riccardo l’ha davvero segnata, come potrebbe reagire la dama al suo ritorno a Uomini e Donne? Ida Platano si ritirerà definitivamente dal programma di Maria De Filippi?

Secondo le anticipazioni che sono filtrate dalle registrazioni del programma avvenute venerdì 1 aprile, infatti, Riccardo Guarnieri è tornato ufficialmente come cavaliere a Uomini e Donne. Quello che forse i fan della trasmissione non si aspettavano è la reazione della dama siciliana al ritorno di quello che è stato il suo grande amore.

Riccardo Guarnieri tornerà a corteggiare la dama siciliana?

Ida Platano si sarebbe commossa quando Riccardo Guarnieri è rientrato nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di cavaliere. I due avrebbero ballato insieme e lei avrebbe detto di essere contenta di aver rivisto ancora una volta il suo ex. Dal momento che entrambi sono single, potrebbero anche tornare a corteggiarsi?

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne rivelano anche che ci sarà spazio per gli ormai consueti battibecchi fra Pinuccia e Tina. Bruno e Vincenza, invece, hanno capito di non poter sperare che fra loro possa nascere l’amore, e quindi hanno deciso di comune accordo di rimanere amici.

