Anticipazioni Il paradiso delle signore: Dante fuori controllo, Gemma fa un gesto disperato

Ci saranno numerosi problemi in amore nelle puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda fino al 12 aprile. Dante sarà completamente accecato dalla voglia di punire l’avversario, mentre Gemma e Salvatore non si arrenderanno.

Nelle anticipazioni delle puntate de Il paradiso delle signore che andranno in onda fino al 12 aprile, gli spettatori di Rai 1 potranno vedere che Dante Romagnoli continuerà a portare avanti la sua personale guerra contro Vittorio Conti. L’uomo sarà cosciente che questo suo modo di fare potrebbe compromettere la relazione con Beatrice, ma non si fermerà.

Quanto escogitato per la lotteria del Pesce D’Aprile ed il flop causato volutamente nella sfilata al Circolo sono nulla rispetto alla truffa internazionale che escogiterà questa volta il Romagnoli. Conti rimarrà all’oscuro di tutto, anche se è evidente che prima o poi verrà a scoprire la verità. Vittorio, infatti, deciderà di espandere il business del centro commerciale.

La contessa potrebbe cambiare tutto: il piano segreto

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore fino al 12 aprile rivelano che Dante proverà ad espandere l’azienda anche negli Stati Uniti. Verrà usato ovviamente lo stesso marchio ed insegna, ma Romagnoli deciderà di andare avanti come se fosse l’unico proprietario. Lo scopo dell’operazione sembra proprio essere quello di screditare definitivamente il nemico.

Nel frattempo Gemma cercherà in ogni modo di riconquistare l’integrità familiare. Nonostante il tentativo di trattenere a cena sia fallito e Marco sia corso a casa di Stefania a passare la notte, la ragazza decide di non arrendersi. Lui, però sembra davvero avere il cuore già occupato da un’altra, ed ogni suo tentativo fallirà miseramente.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: fino al 12 aprile Gemma lotterà

Il destino di Gemma e Marco potrebbe definitivamente cambiare grazie all’aiuto della contessa, che ha preso in simpatia la ragazza. Secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il paradiso delle signore che andranno in onda fino al 12 aprile, infatti, Gemma studierà un nuovo piano per cercare di riconquistare l’amore di Marco e fare un torto alla sorellastra.

Anche Salvatore Amato si troverà a dover affrontare numerose peripezie. Dopo aver ottenuto dal suo migliore amico la promessa che gli farà da testimone il giorno delle nozze con Anna, si metterà insieme a lui alla ricerca dell’anello. Ci saranno numerosi problemi che renderanno l’acquisto davvero difficile, ma Salvatore non si arrenderà.

Secondo questo spoiler de Il paradiso delle signore, Flavia continuerà a cercare di interferire nella relazione fra Ludovica e Marcello: