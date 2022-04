WhatsApp, addio ai messaggi vocali lunghissimi: il trucco per leggerli in un secondo

Un nuovo trucco presente su WhatsApp vi permetterà di dire ufficialmente addio a quei vocali lunghissimi. Andiamo a vedere come fare.

Spunta su WhatsApp un nuovo trucco che vi permetterà di abbandonare i messaggi vocali lunghissimi. Applicarlo è semplicissimo e riuscirà ad eliminare per sempre quei vocali ‘kilometrici’: scopriamo come sarà possibile.

Sono tantissime le novità introdotte da WhatsApp anche durante questo 2022 e siamo solo alla fine del secondo mese dell’anno. Sull’applicazione però c’è una piaga che affligge milioni di utenti, che proprio non possono sopportare quei messaggi audio chilometrici e senza una fine. Il servizio di Meta era intervenuto introducendo le velocità 1,5x e 2x ai messaggi vocali. Però gli utenti hanno scoperto un metodo per evitare completamente di ascoltare questi lunghi audio.

Stiamo parlando di un tool in grado di trascrivere gli audio durante l’ascolto. Infatti lo si potrà ottenere scaricando un’applicazione gratuita chiamata ‘Transcriber‘. Come si apprende dal nome, l’app permette di trasformare gli audio in testo. Infatti una volta che riceverete l’audio potrete cliccare sull’icona condividi che vi permette di andare direttamente su Trascriber. Una volta qui l’applicazione trascriverà il vostro audio durante la riproduzione.

WhatsApp, adesso è possibile esportare le chat su Telegram: come fare

WhatsApp e Telegram sono due delle applicazioni di messaggistica più utilizzate al mondo. Infatti da una parte troviamo il popolare servizio di Menlo Parks da oltre due miliardi di utenti attivi e dall’altra troviamo l’applicazione di messaggistica più sicura sul mercato. Spesso però c’è chi decide di passare proprio da WhatsApp a Telegram, ma allo stesso tempo non vuole perdere le chat sul servizio di Meta. Andiamo quindi a vedere come sarà possibile trasferirle sull’app di Pavel Durov.

Partiamo dal metodo per Android. Infatti per trasferire le chat da un’applicazione all’altra sui sistemi operativi del robottino verde dovrete seguire questi passaggi. Entrate nell’applicazione e dalla schermata di home selezionate la conversazione che volete trasferire. Quindi bisognerà cliccare i tre puntini nell’angolo in alto a destra per accedere al menu di WhatsApp e selezionate la voce Altro, seguita da “Esporta chat“. Infine bisognerà selezionare Telegram ed il gioco è fatto. Infatti dopo dovrete solamente andare su Telegram e cliccare Importa.