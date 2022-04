“Stanno provando a salvarla”, Charlene di Monaco ridotta malissimo: l’ultimo rumor è terrificante!

Peggiorano le condizioni di salute di Charlene di Monaco. Secondo le ultime voci la principessa starebbe peggiorando: cosa sta succedendo.

Non c’è pace per Charlene di Monaco, con le sue condizioni di salute che sembrano sempre più critiche. Gli esperti stanno facendo di tutto per salvarla. Andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo nel Principato.

Continua a perdere peso a vista d’occhio Charlene di Monaco. Infatti la principessa sta facendo preoccupare molto tutti i suoi sudditi ed il suo principato. Le condizioni sono peggiorate già negli ultimi mesi a causa di una grave infezione a naso, gola e orecchie contratta in Sudafrica. Dopo questo inconveniente, la Principessa è stata costretta a sottoporsi a numerose operazioni.

Allo stesso tempo bisogna ricordare che da oramai mesi Charlene è ricoverata in una clinica specializzata in Svizzera, per delle cure che ancora devono essere chiaramente precisate. Adesso per l’ex nuotatrice sarebbe emerso un nuovo problema di salute. Andiamo quindi a vedere le ultime notizie che stanno stravolgendo il clima di tranquillità nel Principato di Monaco.

Charlene di Monaco, peggiorano le condizioni di salute: cosa sta succedendo

Cresce quindi la paura per le condizioni di Charlene di Monaco, che ad oggi peserebbe solamente 50 chili e che si nutra solamente attraverso una canuccia. Inoltre in queste ore sta girando una voce, non ancora confermata, secondo il quale la principessa ha iniziato a seguire una dieta liquida per via della difficile convalescenza post-intervento. Quindi la situazione attuale sarebbe parecchio critica. Al momento inoltre i sudditi sarebbero sempre più preoccupati per le sue condizioni di salute.

Anche il marito Alberto non avrebbe fornito ulteriori novità. Stando a quanto riportato da Bild e Closer, uno chef avrebbe elaborato un piano alimentare per far prendere peso a Charlene e salvarla così dall’eccessiva magrezza. Inoltre sarebbe giunto nel principato un team di medici che avrebbe studiato un programma fatto di sessioni di nuoto e yoga per la sua tenuta metale e fisica. Stando ad altre indiscrezioni, invece, l’ex nuotatrice non vorrebbe farsi vedere in pubblico perché sarebbe rimasta sfigurata in volto dopo una delle operazioni avvenute in SudAfrica.