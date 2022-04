La Regina Elisabetta incassa un durissimo colpo: è completamente distrutta

Nuovo colpo durissimo per la Regina Elisabetta, devastata dall’ultimo affronto regale. Andiamo quindi a vedere cosa ha scosso Sua Maestà.

Un nuovo affronto ha colpito la Regina Elisabetta, devastata dall’ultima decisione di Harry e Meghan. Andiamo quindi a scoprire perché la coppia ribelle stavolta ha toccato a fondo Sua Maestà: cos’è successo.

In questi giorni hanno fatto scalpore le nozze di Brooklyn Beckham, figlio di David e Victoria, con la fidanzata Nicola Peltz. A sorpresa, infatti, alla cerimonia in chiesa ci saranno anche Harry e Meghan. Una notizia che non sembrerebbe avere nulla di clamoroso, basti pensare alla grande amicizia che c’è tra i duchi di Sussex ed il calciatore. Ma il dettaglio della loro presenza raccontato come certo dai media internazionali è già destinato ad acuire le polemiche.

Infatti in molti hanno sottolineato la loro assenza a Westminster. La coppia infatti non ha partecipato alla commemorazione dedicata al principe Filippo, scomparso quasi un anno fa. Harry e Meghan in quella occasione furono gli unici della famiglia a non partecipare all’evento. Allo stesso tempo i due non hanno nemmeno fatto sentire la loro vicinanza con una lettera. Per molti sarebbe bastato anche un pensiero social come segno di distensione ed invece gli animi restano tesi nella Royal Family.

Regina Elisabetta, Harry e Meghan saranno alle nozze del figlio di Beckham: tensione nella Famiglia Reale

L’assenza di Meghan ed Harry alla commemorazione del Principe Filippo a Westminster fu giustificata dalla mancanza di protezione da parte della Scotland Yard. Proprio questa cosa renderebbe pericolosa la permanenza sua, della moglie e dei figli Lilibeth e Archie a Londra. Ma in molti hanno preso questa considerazione dei duchi di Sussex come una banale scusa per non partecipare alla cerimonia. Nonostante ciò Harry e Meghan si sposteranno dalla Florida alla California senza protezione, per partecipare alle nozze di Brooklyn Beckham.

Inoltre a metà di aprile, il secondogenito di Carlo volerà in Olanda per gli Invictus Games, evento sportivo per veterani militari che hanno contratto disabilità in servizio o per causa del servizio. Anche questo è sembrato l’ultimo sgarbo alla famiglia ma soprattutto alla regina Elisabetta che non ha ancora conosciuto la piccola figlia dei due nata nel 2021. Secondo le prime indiscrezioni, la Regina Elisabetta sembrerebbe molto dispiaciuta per questa decisione dei due, specie visti i precedenti con la commemorazione di Filippo.