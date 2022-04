Colpo di scena Rai, cattive notizie per Serena Bortone: la stangata inaspettata

Un vero e proprio colpo di scena per la Rai con Serena Bortone che accusa una mazzata non indifferente: ecco cos’è successo

Serena Bortone è la pioniera del primo pomeriggio di Rai Uno, ma qualcosa è andato decisamente storto a tal punto da incassare una stangata del tutto inaspettata. Colpo di scena per la conduttrice romana.

Come di consueto, dal lunedì al venerdì, Serena Bortone è andata in scena con una nuova puntata di Oggi è un altro giorno ricca di ospiti. Ieri in studio ed in collegamento con la conduttrice romana c’erano Dalila Di Lazzaro, Alisa giovane ballerina Ucraina, e sua madre, oltre che tutti gli “affetti stabili”, nonché ospiti fissi del programma.

Nonostante la vastità di argomenti trattati con il suo solito savoir-faire, Serena Bortone ha dovuto incassare una sonora sconfitta. Nel suo appuntamento di venerdì 1 aprile, infatti, Oggi è un altro giorno ha raccolto 1.856.000 spettatori con il 14.2% di share contro la vittoria schiacciante di Canale 5 prima con Beautiful che ha raccolto .428.000 spettatori con il 16.6% di share e poi Una Vita che ha incuriosito 2.308.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di venerdì 1 aprile

✨ La proclamazione del vincitore, gli smascheramenti dei finalisti e tanto altro nell’ultima puntata de #IlCantanteMascherato disponibile su RaiPlay: https://t.co/XxIU3hZ2gb pic.twitter.com/znJ5mQ7XUh — Rai1 (@RaiUno) April 2, 2022

Ieri sera indiscutibile vittoria di Milly Carlucci con la finale de Il Cantante Mascherato che ha quasi doppiato gli ascolti della semifinale raccogliendo davanti lo schermo 4.086.000 spettatori pari al 17.5% di share nella presentazione in onda dalle 21.38 alle 22.10 e 3.507.000 spettatori pari al 21.9% di share dalle 22.10 alle 24.43. La vittoria di Volpe sotto cui c’era Paolo Conticini ha chiuso un’altra stagione dell’amatissimo programma di Rai Uno. Per quel che riguarda, invece, Rai Due, NCIS ha interessato 1.286.000 spettatori pari al 5.5% di share e NCIS Hawai’i 1.039.000 pari al 4.9% di share. Per finire con Rai Tre, The Specials – Fuori dal comune ha raccolto davanti al video 735.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Per quel che riguarda, invece, le reti Mediaset, la serata di venerdì 1 aprile non è stata particolarmente fruttuosa: Canale 5 ha raccolto 2.609.000 spettatori pari al 13.5% di share con il film francese diretto da Hugo Gélin, Famiglia all’Improvviso – Istruzioni non incluse. Su Rete 4, invece, Quarto Grado ha totalizzato 1.368.000 spettatori con l’8% di share. Per finire, Italia 1 con Din Don 4 – Il Paese dei Balocchi ha catturato l’attenzione di 921.000 spettatori pari al 4.1% di share.