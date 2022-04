Manuel Bortuzzo e Lulù, l’idillio è terminato: la coppia rischia di separarsi

Una coppia nata tra alti e bassi che però rischia di separarsi: idillio finito tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié?

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno fatto sognare i romantici telespettatori del GF Vip 6 a tal punto da fargli seguire ogni passo della coppia. Tuttavia, gli affezionati follower adesso potrebbero avere una brutta sorpresa.

La storia tra il nuotatore e la Principessa Etiope è nata tra tanti ‘se’ e ‘ma’, più bassi che alti e con la Selassié costretta ad incassare duri colpi. Dal canto suo Manuel Bortuzzo si è mostrato fin da subito molto sensibile e di fronte alle numerose dimostrazioni d’amore da parte di Lulù non ha potuto far altro che arrendersi ad un sentimento vero e puro.

Immediatamente dopo la fine del reality show -che la principessa ha seguito fino alla puntata finale a differenza del nuotatore che è voluto spontaneamente uscire prima- la coppia si è riunita ed hanno deciso di andare a convivere. Attualmente, infatti, i due vivono insieme nella casa capitolina di Manuel che condivide col padre, seppure su due piani differenti. Adesso, però, l’idillio potrebbe spezzarsi.

Manuel e Lulù costretti a separarsi? La Principessa ha voglia di mettersi in gioco

Nonostante i due siano molto affiatati, c’è il rischio che ben presto possano separasi. Durante la loro permanenza al reality show -ma soprattutto all’uscita di Manuel- la coppia ha dimostrato di avere qualche difficoltà a vivere separatamente, eppure Lulù ha voglia ancora una volta di mettersi in gioco e mostrare a tutti la sua teatralità. Nei giorni scorsi, infatti, si è vociferata la possibilità per Lulù e le sorelle Clarissa e Jessica di poter volare in Honduras ed approdare come naufraghe all’Isola dei Famosi.

Indubbiamente la loro presenza al reality show avrebbe un audience rilevante perché anche al GF Vip hanno regalato tante vicende, ma potrebbe essere veramente dura per la coppia. Tuttavia, Lulù attualmente è l’unica che si è fidanzata, perché Jessica con Barù si è concluso con un nulla di fatto: chissà che la Principessa Etiope non si lasci convincere dalle sorelle e abbandonerebbe, almeno momentaneamente, il suo amato.