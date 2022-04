L’Italia si sveglia sotto la morsa del freddo e del maltempo. Neve anche a bassa quota sulle regioni del Nord, pioggia e grandine si sono abbattute su molte zone dello Stivale. A Roma, in particolare, la grandine è scesa copiosa su molti quartieri della città. Le immagini che provengono da via Tuscolana, una delle arterie principali del quadrante Sud-Ovest, parlano chiaro.

La strada è completamente imbiancata dai chicchi di grandine, tanto che in molti – questa mattina – hanno rilanciato foto e video sui social ritenendo fosse neve. La distesa imbiancata è in realtà frutto della forte grandinata causata dalla perturbazione proveniente dal Mare del Nord, che porterà freddo e piogge almeno fino alla giornata di domani. Da lunedì, pian piano, le temperature torneranno a medie più in linea col periodo primaverile.