“Oggi lavoro in un ospedale”, ex concorrente de La Talpa dice addio alla Tv: fan increduli

Dopo essere sparita dal piccolo schermo, ex concorrente de La Talpa rivela la svolta che la sua vita professionale ha subito.

Dopo oltre otto anni di assenza dal piccolo schermo, a rivelare i cambiamenti apportati alla sua vita è l’ex Talpa e volto di Cronache Marziane Bambola Ramona. Come la storia della Tv ci insegna, il mondo dello spettacolo non offre sempre lavoro e soddisfazioni: con le sue rivelazioni Ramona hanno lasciato i fan increduli.

Bambola Ramona da circa otto anni è scomparsa dalla Tv e oggi racconta qual è stato il motivo del suo addio definitivo a questo mondo che non le appartiene più. L’ex Talpa dopo essere riuscita ad ottenere una grandissima popolarità grazie alla sua simpatia, bellezza e professionalità, non è stata più richiesta sul piccolo schermo. Raggiunta da Dagospia ha rivelato com’è cambiata oggi la sua vita.

“La vita è fatta di tappe, le cose si evolvono e cambiano”, ha chiosato Ramona sottolineando che qualsiasi lavoro fatto nella sua vita lo ha svolto con amore, passione e tanto cuore. Ma non sempre la ruota della fortuna gira per il verso giusto: “Sono stati anni difficili. Il successo è svanito e io mi sono dovuta reinventare”. L’ex volto di Cronache Marziane ha dovuto così cambiare vita.

Bambola Ramona, ex Talpa, ha cambiato vita ma rivela: “Mi piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione”

Raggiunta da Dagospia, Ramona Cheorleu ha rivelato in che modo ha dovuto reinventarsi dopo che, superato l’apice del successo in Tv, il suo telefono ha smesso di squillare. L’ex Talpa ha raccontato che il mondo dello spettacolo è stato solo una parentesi della sua vita: “Sono stata scoperta dal mio storico agente Edoardo Artom che ha fatto di tutto per convincermi a lanciarmi”. Prima di approdare sul piccolo schermo la 39enne era un’assistente di poltrona in uno studio dentistico.

Oggi Ramona è tornata un po’ alle origini. Difatti ai microfoni di Dagospia la 39enne ha rivelato di aver cominciato a lavorare in un ospedale di Torino: “Mi occupo di logistica all’interno del ramo sanitario”. Intanto l’ex Talpa non si preclude la possibilità di tornare in Tv qualora le dovesse arrivare una proposta allettante mettendo in chiaro cosa non sarebbe disposta a fare: “Mi piacerebbe molto tornare a lavorare in televisione ma con un altro tipo di percorso professionale rispetto al passato. Non ho più ne l’età ne la voglia di fare la valletta!“.