Fabrizio Corona senza freni contro Nina Moric: c’entra ancora il figlio – VIDEO

I dissapori fra Nina Moric e Fabrizio Corona sono esplosi di nuovo a causa del loro figlio, Carlos. I due non si sono risparmiati ad una vera e propria guerra sui social, dove continuano a mandarsi delle frecciatine.

Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, Carlos, aveva spiegato che dopo la maturità vedeva davanti a sè due opzioni: studiare filosofia all’università oppure dedicarsi alla carriera in Tv. La prima opzione gli piaceva di più, ma la seconda sarebbe stata quella che, senza dubbio, gli avrebbe fatto guadagnare più soldi. La modella croata ha reso nota la scelta del figlio.

Nel corso dell’intervista rilasciata da Nina Moric a Verissimo, la modella croata ha spiegato che il figlio, ormai, non sta studiando più. Non lo ha detto apertamente, ma sembrerebbe di intuire che lei darebbe la colpa al padre per questa scelta. I dissapori fra i genitori di Carlos Maria Corona, infatti, sono esplosi in questi primi giorni di aprile.

Fabrizio Corona

Nina Moric, nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin, ha spiegato che sta iniziando una fase diversa della sua vita. Tornerà in Croazia per stare accanto alla madre affetta da demenza senile. Allo stesso tempo, sembrerebbe aver mostrato tristezza per la situazione del figlio, che sarebbe affetto da una psicosi che andrebbe curata.

Ecco la diretta di Fabrizio Corona e Carlos su Instagram di fine marzo:

View this post on Instagram A post shared by FABRIZIO CORONA (@carlosmariacoronathereal)

Ecco la risposta alla diretta di Corona e del figlio Carlos da parte di Nina Moric:

Fabrizio Corona non ha esitato a ribattere in questo modo:

Nina Moric ha voluto rispondere anche a questo nuovo messaggio di Fabrizio Corona con questo video: