Elenoire Casalegno, arriva lo stop: durissimo colpo per tutti i suoi fan

Nuovo stop per Elenoire Casalegno, con la notizia che è una vera e propria batosta per tutti i suoi followers. Andiamo a vedere cos’è successo.

Elenoire Casalegno, da poche ore, ha ricevuto una bruttissima notizia dal punto di vista professionale. Andiamo quindi a vedere cos’è successo alla conduttrice televisiva ed ex modella italiana.

Elenoire Casalegno è tra le showgirl italiane più apprezzate nel panorama televisivo. Nel corso di questa stagione televisiva stava conducendo ‘Il Viaggio della Musica‘, programma appunto musicale che sta andando in onda su Italia 1. Il nuovissimo show che va in onda sulla rete Mediaset più giovanile, però, non ha fatto in tempo a partire che registra un’improvvisa frenata.

Infatti il programma marchiato ‘Battiti Live‘ dopo l’esordio avvenuto ieri sera, la prossima settimana non andrà in onda. Non si tratta però di una cancellazione, visto che la Casalegno e Niccolò De Vitis torneranno in onda tra due settimana. Il programma quindi salterà un turno, ossia non ci sarà nella prima serata di giovedì 7 aprile. Infatti al suo posto ci sarà il film ‘Red 2‘. Quindi la trasmissione musicale tornerà tra due settimane, spostandosi però al lunedì. Infatti Italia 1 prevede ‘Il Viaggio della Musica’ in palinsesto il prossimo lunedì 11 aprile.

Elenoire Casalegno, stop di una settimana per ‘Il viaggio della Musica’: quando torna in onda

Nonostante i grandi nomi, la prima puntata de ‘Il Viaggio della Musica‘ non è riuscito ad ottenere i consensi sperati. Infatti il primo appuntamento con lo show musicale è riuscito ad ottenere solamente 798.000 spettatori, con uno share pari al 3.9%. Il debutto deludente, però, combacia con il palinsesto abbastanza affollato. Su Rai 1, infatti, è andata in onda l’attesissima prima puntata di Don Matteo 13 che ha tenuto incollati allo schermo 6 milioni e mezzo di italiani, ottenendo il 30% di share.

Allo stesso tempo anche sulla rete amica di Canale 5 era presente un colosso come ‘L’isola dei Famosi‘ condotto da Ilary Blasi. Non va dimenticato che sempre di giovedì sera sono presenti anche programmi politici di rilievo come Dritto e Rovescio e Piazzapulita, che di questi tempi stanno riuscendo ad ottenere un grandissimo rilievo. Anche sulla pay-tv, di giovedì, è tempo di uno dei reality più amati dagli italiani come ‘Pechino Express‘. Vedremo quindi se con il cambio di palinsesto ‘Il Viaggio della musica si riprenderà in termini di ascolti.