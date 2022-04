“Tra di noi non c’è empatia”, concorrente del GF Vip contro Caterina Balivo: che siluro. Non saranno mai amiche, ecco spiegati i motivi

Il pubblico che ama Caterina Balivo e che sogna il suo ritorno con un programma in tv intanto l’ha applaudita fino a ieri sera come giudice a Il Cantante Mascherato. Forse nella prossima stagione tv ci sarà più spazio, ma intanto non tutti la aspettano.

Perché nel mondo della televisione la conduttrice napoletana coltiva diverse amicizie ma non va d’accordo con tutti. E Manila Nazzaro non rientra tra quelle che passerebbero le vacanze con lei. L’ex concorrente del GF Vip 6 lo ha confermato nella sua ospitata a Verissimo, ricordando quello che è successo in passato.

Manila e Caterina si sono conosciute per la prima volta nelle finali di Miss Italia 1999: la Nazzaro aveva vinto, la Balivo era arrivata terza ma da allora è stata frattura: “Lei ha detto che io non l’ho salutata. Può succedere, soprattutto due giorni dopo Miss Italia, quando ti trovi proiettata in un frullatore. Non l’ho mai sentita molto amichevole nei miei confronti. Tra noi non c’è empatia“. Manila ammette che la Balivo è una mamma fantastica e un’ottima professionista, ma “non si può essere amici di tutti”.

“Tra di noi non c’è empatia”, concorrente del GF Vip contro Caterina Balivo: ecco chi le piace

Discorso completamente diverso invece quello dei suoi rapporti con Adriana Volpe che ha ritrovato quest’anno come opinionista del GF Vip 6. Alcuni anni era stato propri la Volpe a sostituirla alla conduzione di Mezzogiorno in famiglia e all’epoca qualcuno aveva voluto metterle contro

In realtà hanno un ottimo rapporto: “Ci siamo riconosciute in tantissime cose e lei al GF Vip è stata una spalla, un punto di forza per me. Voglio ringraziarla per l’affetto, la stima e per aver sempre creduto nella persona che sono”.

Effettivamente non è stato sempre così, perché per diverso tempo non si erano parlate. Poi è stata Adriana la prima a rompere il ghiaccio, perché lei piace che le donne vadano d’accordo. Con la Volpe è stato amore, con la Balivo non lo sarà mai ma la vita va avanti lo stesso, anche in televisione.