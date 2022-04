Amatissima attrice de I Cesaroni saluta per sempre l’Italia: sorprendente motivo!

I Cesaroni è stata una serie cult per l’Italia e tantissimi telespettatori ne sono affezionati: un’attrice ha detto addio al Bel Paese

L’amatissima attrice de I Cesaroni, nonché una delle protagoniste della serie, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera in cui ha svelato il motivo del suo addio all’Italia da ormai un po’ di tempo.

Al Corriere della Sera, Alessandra Mastronardi, volto storico dell’amata serie I Cesaroni, ha concesso una lunga intervista in cui ha ripercorso la sua carriera. Il primo ricordo è di quando era ancora una bambina: “A 12 anni, per caso. I miei genitori lasciavano me e mia sorella in vacanza al mare a Fregene, dove organizzavano giochi e una sfilata per bambini. Mi notò una agente di cinema e mi propose un provino. Mio padre, psicoterapeuta, mi disse sì purché fossero solo impegni estivi o nel week-end. Il mio primo film fu, con Barbara D’Urso, Il manoscritto di Van Hecken”.

Inevitabilmente l’attrice partenopea ha bruciato qualche tappa e, a proposito della sua adolescenza, ha ammesso di non aver vissuto periodi semplici: “Gli anni del liceo sono stati i più difficili. Recitavo, ero scomoda per i compagni di classe, a un mio spot con Ozpetek regista e Gianni Morandi, e loro mi prendevano in giro, ero abbastanza bullizzata, anche se all’epoca non esisteva questo termine, mi rubarono il cellulare. L’appiglio erano i genitori”.

I Cesaroni, Alessandra Mastronardi via dall’Italia: il motivo della scelta

“La provincia mi stava stretta” canta Cimini e Alessandra Mastronardi è dello stesso avviso a tal punto da trasferirsi a Londra: “Avevo bisogno di cambiare aria, di crescere, di alzare l’asticella. L’ho deciso sette anni fa. Ho vissuto lo shock del pre e il dopo Brexit, il caro vita, i supermercati mezzi vuoti, gli amici che andavano via”. Per l’Italia, però, ha ancora qualche nota dolce e amara: “Da lontano la ami molto di più, metti a fuoco le cose belle, la luce di Roma, i colori caldi che vanno dall’arancio al seppia, diventa una città all’improvviso romantica. Quando torno mi vengono addosso i difetti, soprattutto l’abbandono”.

Della vita privata, invece, l’attrice partenopea svela la rottura dopo una storia durata quattro anni: “Sono una da storie lunghe. Purtroppo non è andata. Ora mi guardo intorno, respiro la primavera”.