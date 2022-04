Anticipazioni Una Vita, Bellita sbotta e alza la voce: Antonito torna stravolto

Le anticipazioni della prossima settimana di Una Vita fanno sapere di un’evoluzione della trama inaspettata

Ad Acacias sono in ballo tanti spunti, ma è già noto che per fine 2022 la soap opera spagnola potrebbe chiudere i battenti su Canale 5. Tutte le anticipazioni di Una Vita di questa settimana evolvono incredibilmente.

Al centro delle prossime puntate di Una Vita ci sarà ancora il rapporto tra Bellita, José Miguel, Ignacio e Alodia. La Del Campo si rende conto che suo nipote l’ha presa in giro, ma ancora una volta riesce a manipolarla ammettendo che cambierà. Il cambiamento arriverà realmente? Ciò che è noto e che vedranno i telespettatori di Una Vita è che José Miguel uscirà con Ignacio presso un locale frequentato da quest’ultimo: i due rientrano a casa ubriachi e svegliano Bellita e Alodia. La Del Campo si infurierà col marito perché sostiene sia lui a portarlo sulla cattiva strada.

Nel frattempo, Casilda vive un momento molto strano: per strada vede un mendicante identico a Martin e ne resta turbata. La domestica di Rosina ha il pensiero costantemente rivolto al suo amore.

Jacinto e Sevante subiranno una grande delusione: non sono stati ammessi nella banda universitaria. Per questa ragione, i due decidono di mettere su un gruppo tutto loro, ma la prima prova fatta con Liberto risulta essere disastrosa.

Anticipazioni Una Vita, Antonito torna dall’Africa: cambiamento radicale

I Palacios sono in grande apprensione per Antonito, ma il Ministero gli fa sapere che il deputato A.P.R. non rischia la vita: soltanto più tardi scoprono trattarsi di un’omonimia e la situazione diventa ancora più complicata perché Antonito non è tornato in Spagna insieme ai suoi compagni. Intanto che le ricerche si estendono su tutto il territorio, Antonito torna a casa inaspettatamente: l’uomo risulta essere molto scosso e profondamente cambiato. Il deputato, infatti, è diventato fervido credente che scrive un articolo radicale che suscita polemiche.

Nel frattempo, ha origine un duro confronto tra Marcos e Natalia: sembrerebbe che, in passato, lui ha abusato di lei. Genoveva minaccia il Bacigalupe svelando di avere un fascicolo sul suo conto che contiene informazioni compromettenti: a questo punto gli dà un ultimatum, vendere il 15% delle quote societarie o le informazioni verranno pubblicate.