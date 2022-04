Anticipazioni Tempesta D’Amore: Christoph pagherà caro l’amore per Selina

Le puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda fino all’8 aprile vedranno il gesto disperato di Christoph, che dimostrerà di essere disposto a tutto pur di poter riallacciare i rapporti con Selina. Robert si scontrerà di nuovo con Benni.

Le anticipazioni che arrivano dalla Germania per le puntate di Tempesta d’amore fino all’8 aprile vedono due avvenimenti che potrebbero cambiare per sempre il destino di Selina. Dopo aver scoperto Christoph nel suo tentativo di avvelenare lentamente Ariane e nelle minacce al suo ex marito, deciderà di lasciarlo definitivamente.

Selina non rimarrà a lungo single: deciderà infatti di dare una possibilità al suo ex marito Cornelius. I due faranno anche un viaggio insieme: lei, però, non sarà del tutto convinta di aver dimenticato Christoph. Per sua stessa ammissione, c’è qualcosa di quell’uomo che ancora l’attrae, e non riesce a capire se si tratta di amore.

Ariane e Christoph potrebbero diventare alleati?

Una volta tornati al Furstenhof, Selina e Cornelius faranno un grave errore. Si dimenticheranno per un attimo di doversi nascondere, e di scambieranno un bacio in bagno, pensando di essere da soli. Ariane, però, sarà proprio lì ad osservare. Sapendo che la sua migliore amica non passa da un uomo all’altro velocemente, inizierà ad indagare.

Allo stesso tempo, Christoph sarà davvero disperato per l’addio di Selina. Per riconquistare il suo amore è disposto a qualsiasi cosa. Deciderà dunque di fare un gesto estremo per potersi riavvicinare a lei: cederà tutte le quote del Furstenhof a Werner Saalfeld. Chiederà quindi a Selina di lasciare insieme a lei l’albergo per ricostruirsi una vita lontano da tutti.

Anticipazioni Tempesta d’amore: fino all’8 aprile Benni cercherà la fuga

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta D’Amore che andranno in onda fino all’8 aprile rivelano che il rapporto fra Benni e Robert avrà la svolta definitiva. Dopo gli inziali attriti che lo avevano portato a trasferirsi a casa di Hildegard e Alfons Sonnbichler, lo speciale talento culinario del giovane riuscirà a far dimenticare gli errori del passato.

Robert continuerà a fare da tutor in cucina al ragazzo, ma ad un certo punto Benni deciderà di interrompere la sua formazione. Il figlio di Cornelia, infatti, si invaghirà di una ragazza, e farà di tutto per poterla raggiungere e vivere vicino a lei. Da qui nascerà il suo progetto di trasferirsi in Nuova Zelanda per cercarsi sul posto un lavoro in cucina.

Ecco alcune foto della vacanza che l’attrice Viola Wedekind (Ariane) ed il collega Sven Waasner (Erik) hanno fatto insieme ad inizio marzo: