Amici 21, è positivo e salta la puntata: sostituzione in extremis, cosa è successo. Il talent di Maria De Filippi cambia ancora

Da almeno due anni sappiamo bene che è inutile fare programmi e succede anche in televisione. Perché se è vero che almeno per ora le puntate del ‘serale’ di Amici 21 sono registrate, anche Maria De Filippi ha dovuto cambiare i suoi programmi.

In particolare la puntata del 2 aprile è stata registrata in realtà tre giorni prima e le indiscrezioni che si erano diffuse nelle ultime ore sono state confermate. Stefano De Martino è regolarmente al suo posto come giudice, Emanuele Filiberto anche, ma manca il terzo moschettiere. Stash infatti è risultato positivo al Covid e anche se è asintomatico, ha dovuto rinunciare all’impegno.

Inizialmente sembrava che avrebbe comunque partecipati, collegandosi da casa, ma in realtà la soluzione finale è stata un’altra. Al posto del leader dei The Kolors è tornata una vecchia conoscenza del talent di Canale 5 e una cara amica della conduttrice, Sabrina Ferilli.

Amici 21, è positivo e salta la puntata: tutte le anticipazioni del talent di Canale 5

All’inizio della puntata è stata la stessa Maria De Filippi a spiega che Stash è risultato positivo al Covid. Quindi ha pensato ad una persona che è sua amica ma anche molto competente sia nella musica che nel ballo, per sostituirlo nel modo giusto. Solo che prima di far entrare la Ferilli ha scelto di darle il benvenuto con un suo ‘nemico’.

Ad aspettare l’attrice romana c’era infatti Giovannino, il terribile disturbatore seriale che il pubblico di Tu sì que vales conosce benissimo. Lei ha capito subito che qualcosa non andava e quando l’ha visto si è lasciata andate: “Ma tu non hai un ca**o da fare da fare se non perseguitare me?”. Da lì è partito un breve siparietto prima di cominciare le sfide tra i ragazzi.

Ad Amici 21 è ancora tempo di eliminazioni e anche in questa puntata due dei ragazzi dovranno lasciare la scuola. Secondo le ultime anticipazioni, i più rischio sono tre ballerini, John Erik, Nunzio e Leonardo. Come andrà a finire?