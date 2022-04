WhatsApp, le frasi e le foto più originali da inviare per il Pesce d’Aprile

WhatsApp può essere un ottimo strumento per augurare un felice Pesce d’Aprile ai propri cari: ecco le migliori immagini e frasi da inviare.

Tra i tanti servizi che ci permettono di raggiungere chiunque, in qualunque parte del mondo, troviamo senza ombra di dubbio WhatsApp. Infatti l’applicazione di servizio di messaggistica istantanea potrà tornare utile specialmente per inviare un simpatico pesce d’aprile ai propri cari. Andiamo quindi a vedere i messaggi e le foto più belle.

Oggi è il giorno preferito da tutti i burloni visto che si festeggia il Pesce d’Aprile. Il modo giusto per scherzare con i propri cari è inviare frasi ed immagini su WhatsApp. Da tempo oramai l’app di messaggistica è il principale veicolo su cui inviare gli auguri, che sia Natale, Capodanno o Pasqua. Spesso però non tutti riescono a trovare il giusto messaggio in grado di emozionare un padre. Andiamo quindi subito a vedere le migliori frasi da inviare su WhatsApp nel corso di questa giornata.

“La vita e’ uno scherzo che e’ appena cominciato” – William Schwenck Gilbert;

“Anche gli Dei amano le battute spiritose e gli scherzi” – Aristotele;

“Scusate il ritardo! Ero a pesca di pesci di aprile con una rete ferroviaria” – Groucho di Dylan Dog;

“Riconosco che molti dei miei scherzi sono idioti. Io accetto la mia parte di colpa nel processo di idiotizzazione del paese” – Jim Carrey;

“Oggi è il 1 aprile, giorno in cui molti cercano di ingannare i loro amici e parenti. Da non confondere con il 15 aprile, quando la gente cerca di ingannare il fisco”. – Jay Leno.

WhatsApp, le migliori immagini da inviare per il Pesce d’Aprile: quali sono

Partiamo subito da una prima simpatica immagine da inviare su WhatsApp. Stiamo parlando di un pesciolino divertente e simpatico come Flounder l’amico di Ariel. Questo ovviamente è un personaggio che ci riporta all’infanzia, forse il primo pesciolino amato dal gran pubblico arrivato addirittura prima di Nemo.

Mentre invece la seconda immagine che vi proponiamo è per tutti i cuori solitari. Infatti San Valentino è passato, l’estate si avvicina e quindi non c’è alcun motivo per cui piangere della propria solitudine. Così potrete inviare questo meme ad un altro cuore solitario come il vostro.

Infine per gli animi più giocosi, invitiamo tutti ad inviare questo simpaticissimo squaletto rosso che vi augura buon pesce d’Aprile. Ovviamente le immagini da inviare per questa festa sono tantissime e le potrete trovare comodamente in rete.