Uomini e Donne, Davide e Chiara rivelazione pazzesca: “Ci sono stata molto male”. C’entra un’altra donna

A distanza di un anno dal loro addio a Uomini e Donne dove si sono scelti, la love story tra Chiara Rabbi e Davide Donadei procede a gonfie vele. Ovviamente come in ogni coppia non mancano piccoli battibecchi ma nulla di serio: d’altronde l’amore non è bello se non è litigarello e spesso le discussioni fortificano le relazioni.

Raggiunta dal Magazine di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice ha raccontato che la convivenza con Donadei va alla grande. In questo anno però ci sarebbe stato chi ha provato a dividerli ma non ci è riuscito. Inoltre nei primi mesi di relazione la Rabbi ha rivelato che l’ex tronista ha attraversato dei problemi di salute ma adesso va meglio: “Se abbiamo superato quei primi sei mesi, possiamo affrontare tutto”.

Raggiunta dal Magazine di Uomini e Donne l’ex corteggiatrice Chiara Rabbi ha rivelato curiosi dettagli sulla sua relazione con Davide Donadei. I due si sono scelti circa un anno fa nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque e ad oggi vivono una bellissima storia d’amore. Stuzzicata dal giornalista, l’ex corteggiatrice ha raccontato di essere molto gelosa seppure si fidi molto di Davide: a spaventarla sono alcune donne che gli girano intorno.

La Rabbi ha così ricordato uno spiacevole episodio dove, per mantenere i propri equilibri, Davide non avrebbe preso le sue difese omettendole qualche dettaglio: “Ci sono stata molto male per questo”. Stando a quanto detto dalla ragazza, l’ex tronista sarebbe così buono da non capire, alcune volte, la malizia delle ragazze che lo circondano.