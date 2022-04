Uomini e donne anticipazioni: Gemma in crisi, una corteggiatrice passa al Trono Over? Grande emozioni dopo la scelta di Matteo Ranieri

Negli ultimi giorni tutta l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne si è concentrata sulla scelta di Matteo Ranieri che alla fine ha puntato su Valeria ed è uscito con lei. ma da oggi, 1° aprile, il dating show di Canale 5 cambierà registro.

Ancora una volta infatti i riflettori saranno puntati molto sul Trono Over e in particolare sulla regina di quella sezione. Perché come fano intuite le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani è pronta per riprendersi lo scettro di protagonista assoluta del Trono Over anche se la sua ricerca dell’amore si sta rilevando vana.

Nel corso dell’ultima puntata, Maria De Filippi ha anticipato che arriverà un momento delicato per Gemma e non c’entrano le ertene discussioni con Tina Cipollari. La dama torinese al momento sta frequentando Franco, ma i due hanno avuto da discutere perché l’uomo sembrava interessato ad uscire anche con un’altra signora e poi ha rinunciato. Forse nel frattempo ha cambiato di nuovi idea? E gemma avrà voglia di ricominciare da dove tutto si è interrotto?

Uomini e donne anticipazioni: una corteggiatrice passa al Trono Over?

Ma ci sarà anche un interessante crossover tra il Trono Over e il Trono Classico. Perché non capita spesso, ma è già successo che i protagonisti di una parte del dating show si mescolassero con gli altri. E questa volta ci ha provato Alessandro Vicinanza, fresco della rottura (definitiva?) con Ida Platano.

Il cavaliere ha manifestato un certo interesse per Federica Aversano, la corteggiatrice che fino all’ultimo è rimasta come possibile scelta di Mattia Ranieri. Così,. come spiega il portale specializzato ‘Uominiedonneclassicoeover’ Alessandro dopo la mancata scelta ha chiesto alla redazione di far rientrare Federica per conoscerla più da vicino. Come avrà risposto la ragazza?

Tutto quello che sappiamo è la sua profonda delusione per quello che è successo, o meglio non è successo, con Matteo. Parole amare dopo essere stata scartata alla fine: “Sei stato una delusione, rispetto a quello che pensavo che potessi essere. Adesso ti auguro di crescere ancora un po’”, ha detto prima di lasciare lo studio.