Soleil Sorge al centro di una truffa? Non è come sembra – VIDEO

Si è diffusa molto velocemente la notizia che Soleil Sorge sarebbe stata al centro di una truffa da 5 milioni di euro grazie alle criptovalute. Ecco come ha reagito l’ex gieffina a queste accuse e cosa ha scoperto subito dopo.

Nel pomeriggio del primo aprile, Soleil Sorge ha condiviso un video che ha davvero messo paura ai suoi fan. Ha spiegato che un signore, prima che partisse per Milano, le aveva dato un pacco, dicendole che si trattava di un bellissimo regalo per Dayane Mello. Come è noto, lei è molto amica della collega italo-brasiliana ed ha accettato di consegnarle il dono.

Nel frattempo, alcuni siti di informazione online hanno pubblicato la notizia che Soleil Sorge sarebbe stata al centro di una truffa da 5 milioni di euro che riguardava le criptovalute. Ha capito dunque che questa persona che le aveva dato il pacco, in realtà, l’aveva messa al centro di un qualcosa di penalmente rilevante, e non ha esitato a reagire.

Soleil Sorge reagisce al tentativo di truffa ai suoi danni

Nel video che Soleil Sorge ha condiviso su Instagram, ha inquadrato il volto e mostrato il nome della persona che pensava che la stesse truffando. Ha anche spiegato di aver bloccato la porta di uscita, in modo da evitare che questo figuro potesse allontanarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, a cui aveva chiesto subito l’intervento.

L’ex gieffina, che ha ammesso di non sapere cosa fossero le criptovalute, è rimasta molto scossa dalla presunta notizia di una truffa che la vedeva protagonista. Dimostrando un enorme coraggio e fermezza, non ha quindi esitato a bloccare la persona che aveva individuato come responsabile, condividendo tutto pubblicamente sui canali social.

La verità viene a galla: si tratta di un pesce d’aprile

Soleil Sorge, impaurita dalla possiblità di vedersi coinvolta nella truffa, si è forse dimenticata che tutto si è svolto il primo aprile. Quando ha visto Le Iene arrivare al posto della polizia, ha pensato che stessero venendo per realizzare un servizio per la loro trasmissione, e non le è venuto in mente che potesse essere un “pesce d’aprile“.

Io che già mi vedevo così 😂 @redazioneiene https://t.co/zvB4LkRliw — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 1, 2022

Le Iene hanno dunque dovuto spiegare a Soleil che in realtà era stata vittima di uno scherzo ben organizzato. Mostrandosi insieme al giornalista Nicolò De Vitiis, ha specificato: “Soleil non truffa nessuno!“. L’infuencer ha davvero creduto allo scherzo, ma ha fatto vedere in un messaggio su Twitter, dove si mostrava incarcerata, di saperci scherzare su.

Ecco i video pubblicati da Soleil Sorge riguardo lo scherzo de Le Iene che la vedeva al centro di una truffa da 5 milioni di euro in cryptovalute. Nella giornata di mercoledì 6 aprile verrà mostrato tutto il filmato completo.