Romina Power dice basta: “Io e Al Bano come una soap opera”. Duro sfogo sul web

Romina Power sul web dice basta. Il lungo sfogo dell’artista statunitense naturalizzata italiana ha sorpreso tutti: cos’è successo

Colpo di scena per i follower di Romina. L’ex moglie di Al Bano è tornata sul suo account privato di Instagram dove si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Scopriamo insieme chi ha fatto perdere la pazienza all’amata attrice e cantante.

Romina Power dice basta ai siparietti che spesso vengono alimentati sul matrimonio finito con l’artista di Cellino San Marco, Al Bano Carrisi. La cantante attraverso il suo account privato di Instagram avrebbe, come riporta anche Gossip e Tv, attaccato la Tv italiana nonché alcuni giornalisti.

“Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’ “, ha chiosato la cantante statunitense naturalizzata italiana. Romina Power ha così sottolineato che sia lei che il suo ex marito sono esseri umani e come tali hanno le loro storie individuali nonché una sensibilità.

“Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo!”, ha aggiunto l’artista. Il suo lungo sfogo ha sorpreso gli oltre 234mila fan che la seguono su Instagram. Intanto c’è da dire che la storia d’amore tra il Carrisi e la Power ha fatto sognare intere generazioni e forse, tutt’oggi, c’è chi sognerebbe di vederli di nuovo insieme.

Dopo anni di lontananza e freddezza Romina Power e Al Bano Carrisi oggi sono in ottimi rapporti ma, nonostante ciò, alla cantante statunitense naturalizzata italiana non piace parlare della propria vita privata, tantomeno vedere il suo legame con l’ex marito etichettato come una soap opera.

Intanto Al Bano da ben 22 anni si è ricostruito una vita al fianco di Loredana Lecciso dalla quale ha avuto due figli, Yasmine e Albano Jr. Infine proprio in quest’ultimo periodo l’artista di Cellino San Marco assieme alla compagna sta ospitando alcune persone fuggite dalla guerra in Ucraina. Nel frattempo, però, per un problema riscontrato con la sua azienda vinicola, il Carrisi è finito anche in Tribunale.