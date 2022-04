“Non posso vedere più mio figlio:” dramma terrificante per ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Un vero e proprio dramma personale sta colpendo un ex naufraga dell’Isola dei Famosi che non può vedere il figlio: scopriamo chi è.

Un ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata colpita da un vero e proprio dramma. Infatti la donna non può più vedere suo figlio da ben due anni e mezzo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e perché è successo tutto ciò.

Un vero e proprio dramma sta colpendo un ex protagonista dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Aida Yespica. Infatti la soubrette oramai da tempo è lontana dal figlio Aron. Da tempo quindi la showgirl non vede il figlio avuto tredici anni fa dal calciatore Matteo Ferrari. Il ragazzino vive a Miami con il padre e deve accontentarsi di vedere la madre solo grazie alla tecnologia.

Inoltre il motivo è proprio questo, infatti la venezuelana ha problemi con il visto e quindi non riesce a volare negli Usa. Così la Yespica ha voluto confessare il tutto sul settimanale Diva e Donna. La showgirl ha rivelato che il dramma ancora oggi va avanti. Sulle pagine del settimanale la donna ha dichiarato: “Il vero problema è la burocrazia. Per quattro volte me l’hanno cancellato perché c’era la pandemia“. Inoltre l’ultima volta che ha fatto richiesta del visto le hanno detto di aspettare.

Isola dei Famosi, dramma Aida Yespica: non può vedere il figlio

Nel corso della sua ultima intervista la Yespica ha rivelato che è davvero straziante non poter abbracciare per così tanto tempo il proprio bambino. Ovviamente l’unica cosa che al momento riesce a risollevare Aida è la tecnologia, ma non è la stessa cosa. La soubrette ha rivelato che Aron assomiglia tantissimo al padre sia nei lineamenti sia a livello caratteriale, con Aida che l’ha descritto come generoso, ordinatissimo e molto educato. Inoltre sempre la showgirl ha fatto sapere che il rapporto con il calciatore è migliorato tanto.

Inoltre Aida Yespica considera Matteo un bravissimo padre anche se le manca molto fare la mamma nella vita di tutti i giorni. Ad oggi Aron vive con il padre proprio a causa di alcuni problemi economici che ha dovuto affrontare l’ex personalità televisiva. Infatti la modella è stata vittima di una truffa che l’ha lasciata con il conto in verde. In Florida Aron vive con il padre e la compagna di Ferrari. Oggi invece anche la Yespica è fidanzata con l’imprenditore Mirco Maschio ed il loro amore procede a gonfie vele.