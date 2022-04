Kena Mobile fa impazzire di gioia tutti: l’ultima offerta è davvero irrinunciabile. L’operatore virtuale sbaraglia la concorrenza

Grazie alla promozione denominata TimVision Prova, si può avere il pacchetto streaming a costi davvero straordinari. Sarà possibile per tutti gli utenti fare incetta soprattutto di sport.

Ormai le offerte che riguardano i pacchetti streaming per la nostra SmartTv e non solo sono davvero senza limiti. Ad esempio è impossibile non citare l’operatore virtuale Kena Mobile, che permette a tutti di avere TimVision a prezzi mai visti. Attraverso la promozione Prova, il pacchetto contenente tutta l’offerta sportiva è a dir poco vantaggioso.

In confronto con quello che avveniva fino a qualche tempo fa, il costo del primo mese è stato abbassato ulteriormente, con gli utenti che potranno testare il servizio offerto.

Con Prova TimVision, la prova gratuita dura infatti fino al 31 Maggio 2022, mentre con Kena TimVision Prova è previsto un prezzo scontato solo per un mese. Kena TimVision Prova, lanciata in sostituzione della precedente questa offerta include TimVision del valore di 6,99 euro al mese con Eurosport Player per i primi 12 mesi, Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi e DAZN del valore di 29,99 euro al mese.

Kena Mobile, arriva la nuova offerta TimVision: tutti i dettagli

Per sottoscrivere questa innovativa promozione c’è tempo fino a martedì 5 aprile 2022, salvo eventuali proroghe. Lo si può fare registrandosi online sul sito ufficiale Kena, oppure recandosi direttamente presso tutti i punti vendita abilitati. Per informazioni è disponibile sia il Servizio Clienti 181 che l’app ufficiale dell’operatore virtuale.

Ricordiamo che il prezzo di lancio, valido per il primo mese è di soli 9.99 euro, salvo poi salire successivamente a 19.99 euro al mese per i successivi 9 mesi ed infine attestarsi ai 29.99 euro al mese fissi all’infinito. Con il precedente pacchetto denominato Kena TimVision Full, il costo era pari a 19,99 euro al mese per i primi 9 mesi, per poi continuare a 29,99 euro mensili. Un risparmio quindi importante se prendiamo in considerazione il primo mese, in cui gli utenti potranno effettivamente testare se i prodotti offerti e la qualità del servizio corrispondo alle proprie aspettative. Non resta che andare sul sito Kena Mobile e scoprirne di più.