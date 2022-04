Isola dei Famosi, si infortuna e si ritira subito: colpo di scena in Honduras

Colpo di scena in Honduras con uno dei concorrenti costretti a lasciare l’Isola dei Famosi a causa dell’infortunio

Nei scorsi giorni si è tanto parlato dell’infortunio di Patrizia Bonetti, ma sembrerebbe che la gravità dell’ustione non le concederà di continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi nonostante le prime cure.

Il 24 marzo, nel corso della seconda puntata dell’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti e Roberta Morise si sono sottoposte alla temuta Prova del Fuoco per guadagnarsi un posto con Blind su Playa Acoppiada. Mentre il rapper ha vinto il televoto, infatti, le sue due compagne naufraghe si sono dovute contendere un posto, colei che avrebbe perso sarebbe andata invece con Jovana Djordjevic, Roger Balduino, Marco Melandri e Cicciolina su Playa Sgamada.

Roberta e Patrizia hanno resistito entrambe lo stesso tempo: 3 minuti e 51 secondi, ma la prova è stata assegnata alla Morise perché, grazie al replay, si evince uno spostamento della Bonetti che, in questo modo, ha falsato la sua prova. Tuttavia, Patrizia Bonetti su Playa Sgamada non c’è mai arrivata.

Isola dei Famosi, cos’è successo a Patrizia Bonetti?

Purtroppo durante la Prova del Fuoco, Patrizia Bonetti ha subito un’ustione per la quale è stato necessario l’intervento esterno dell’Isola dei Famosi. Soltanto quattro giorni dopo la prova, infatti, intanto che i telespettatori si chiedevano che fine avesse fatto la naufraga, l’account Twitter ufficiale ha reso noto quanto accaduto:

Patrizia Bonetti è in infermeria sotto osservazione ma non vede l’ora di tornare! #Isola — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 28, 2022

Nel frattempo è passata un’altra puntata e della naufraga ancora non ci sono notizie, di certo non è tornata a stare con i compagni perché nella puntata di ieri non si è fatta viva. Stando a quanto riportato da Giuseppe Porro, in realtà, Patrizia Bonetti ha lasciato l’Honduras perché le ustioni riportate non le concedono di rimanere ancora in gioco perché vanno tenute sotto controllo e sopravvivere ad eventi estremi come quelli dell’Isola dei Famosi è impossibile nelle sue condizioni.

Per giungere a tale decisione è evidente che quella della naufraga non era una semplice scottatura guaribile in breve tempo, ma qualcosa di molto più serio che va tenuto d’occhio da esperti del settore.