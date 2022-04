Giulia Salemi, il gesto con Pierpaolo prima del compleanno ha meravigliato tutti: fan al settimo cielo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il grande gesto a poche ore dal compleanno ha lasciato i fan di entrambi senza parole: cos’è successo.

In un momento così delicato Giulia e Pierpaolo si sono resi protagonisti di un gesto nobile. Su instagram la modella di origine iraniana ha rivelato ogni piccolo particolare.

Giulia Salemi è reduce dai festeggiamenti per il suo compleanno. La conduttrice e modella di origine iraniana oggi, 1° aprile, ha compiuto 29 anni e nelle scorse ore ha spento le candeline in un locale di Milano con gli amici più fidati ed ovviamente con Pierpaolo. Ed è proprio con l’ex Velino di Striscia la notizia che ancor prima dei festeggiamenti si è resa protagonista di un gesto molto generoso.

I due ex gieffini sono scesi in campo per dare un grande contributo all’associazione Francesca Rava che in questi giorni si sta mobilitando, assieme ai volontari, per inviare aiuti in Ucraina. Giulia e Pierpaolo hanno imballato per svariate ore un grosso numero di bancali destinati alla popolazione ucraina messa sotto assedio dai russi.

Giulia e Pierpaolo, una raccolta fondi per l’acquisto di un ecografo da spedire in Ucraina

“Anche quest’anno per il mio compleanno ho deciso di fare un azione utile al prossimo…“. Con queste parole Giulia ha raccontato su Instagram la sua nobile iniziativa. “Nei giorni scorsi io e Pierpaolo ci siamo rimboccati le maniche ed abbiamo preparato e imballato i bancali con strumenti chirurgici, coperte e cibo secco“, ha continuato la Salemi sottolineando che i bancali in questione erano destinati alla popolazione e agli ospedali.

Un grande lavoro quello svolto dall’associazione Francesca Rava e i suoi volontari che ha visto fino ad oggi partire per l’Ucraina 13 camion colmi di cibo, coperte, farmaci, kit di pronto soccorso e macchinari sanitari per sostituire quelli distrutti dai bombardamenti. In occasione del suo compleanno l’ex gieffina ha rivelato di aver aperto una raccolta fondi destinata proprio all’acquisto di un ecografo portatile.