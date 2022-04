Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata: nasce una nuova coppia, scoperto l’autore dell’omicidio?

Nella serata di ieri è andata in onda la prima puntata di Don Matteo 13. Oggi già sono spuntate le nuove anticipazioni: cosa succederà.

Dopo il grande successo della prima puntata, Don Matteo 13 è pronto a tornare sulle reti Rai. In rete sono spuntate già le prime anticipazioni riguardanti i nuovi episodi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime puntate.

dI due protagonisti della serie televisiva Rai (Via Screenshot)La prima puntata di Don Matteo 13 è stata un successo assoluto. Il prossimo 7 aprile quindi la serie è pronta a tornare su Rai 1 con la seconda puntata. Ovviamente il tutto sarà sempre in prima serata a partire dalle 21.25 ed ovviamente in streaming in diretta ed on-demand su RaiPlay. Stando alle anticipazioni della seconda puntata gli episodi si concentreranno soprattutto sull’omicidio di un avvocato e sulle indagini svolte da Don Matteo.

Anche la nuova stagione dell’ormai storica serie televisiva Rai è targata Lux Vide ed è in collaborazione con Rai Fiction. Nel corso della serie si vedrà l’ingresso in scena di un altro prete, Don Massimo, interpretato da Roul Bova. L’attore però farà il suo ingresso in scena solamente tra qualche settimana. Quindi la nuova puntata si aprirà con l’omicidio di un avvocato, con la vittima che sembrerebbe essere collegata a Federico Limoni. Infatti proprio Don Matteo scopre questo legame, vedendo il ragazzo fuggire dall’abitazione della vittima.

Don Matteo 13, la trama della prossima puntata: tutte le anticipazioni

La prossima puntata di Don Matteo 13 non si concentrerà solamente sull’omicidio dell’avvocato, ma anche sul rapporto crescente tra il parroco e Federico. Il ragazzo infatti è adirato e scontroso e la vicinanza con il Don potrebbe aiutarlo a sciogliere qualche nodo. Nel corso dell’episodio intitolato ‘Amore e rabbia‘ vede protagonista anche Valentina, che inizia a farsi strada in quel di Spoleto e crea un bel rapporto con il PM Nardi.

Allo stesso tempo Anna è decisa a dimenticare Sergio, ma Cecchini fraintende la donna. Così a causa dell’affetto e dall’istinto di protezione, chiede a Marco di supportarla in questa difficile e delicata situazione. Quindi Marco ed Anna riescono ad instaurare un rapporto stretto. Tutto ciò accadrà nella prossima puntata della serie televisiva della Rai. Con i telespettatori che dovranno aspettare ancora un po’ prima di vedere Don Massimo.