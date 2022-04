Controffensiva Ucraina in Russia: distrutto un deposito di petrolio a Belgorod

L'esercito ucraino lancia la controffensiva in Russia: due elicotteri distruggono un deposito di petrolio a Belgorod, al confine tra i due Paesi. Un luogo strategico, dato che da qui partono i rifornimenti per le truppe russe di stanza a Karkhiv. L'attacco, avvenuto quasi in contemporanea con la ripresa dei negoziati, "avrà un peso sul loro esito", come fanno sapere fonti russe.