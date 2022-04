A L’Isola dei Famosi 2022 “tutto può cambiare” come dimostra la frase choc pronunciata da uno dei concorrenti più amati dal pubblico.

Sono giorni duri per i concorrenti de L’Isola dei Famosi come dimostrano le clip mandate in onda nel corso della puntata di ieri sera. La fame, più di tutto, sta mettendo a dura prova i naufraghi che lottano per la sopravvivenza. Si litiga per un pezzo di cocco non equamente distribuito o per essersi sdraiati mentre gli altri erano seduti o in cerca di legna e cibo.

A dettar legge dunque non è più la ratio ma l’istinto, quello spirito selvaggio che cela nascosto nel nostro essere. La puntata si è aperta con le polemiche nei confronti della coppia madre-figlio Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Jeremias a nome del gruppo ha detto di voler fuori dal gioco i due mentre Vladimir Luxuria dallo studio ha ricordato che quella decisione spetta al pubblico. Animi accesi e qualche ripensamento hanno colorato la puntata, ma un episodio in particolare ha lasciato il pubblico da casa senza parole.

Stiamo parlando di Marco Melandri che dopo averci ragionato su ha preso la parola dicendo di aver capito di non essere tagliato per questa avventura. In studio nessuno sembrava crederci ma bastava guardarlo in viso per capire che non mentiva.

“Ci ho pensato e voglio lasciare il programma”. Choc a L’Isola dei Famosi 2022: è successo nella notte

“Non sento di appartenere a questo mondo. Per me è troppo difficile, non riesco a viverlo e mi manca casa. Ci ho pensato tanto e vorrei uscire dal gioco”. Immediato l’intervento di Ilary Blasi che ha voluto fare chiarezza e capire il motivo per cui ha preso tale decisione. “È stata un’esperienza incredibile e mi sono guardato dentro, ma la mia vita non è qui. Sono uno sportivo, non sono adatto ai reality. Non sono felice. Questo mio mood non fa bene nemmeno agli altri. Voglio solo abbracciare mia moglie e vivere la mia quotidianità”.

Ilary Blasi dopo averlo ascoltato ha fatto intervenire sua moglie presente in studio che ha voluto spronarlo a continuare: “Sei fortissimo, amore stai tranquillo. Tua figlia è fiera di te. Devi rimanere e devi aspettare che sia il pubblico a decidere”.