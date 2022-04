Attrice Rai dice addio a una delle serie tv più seguite di sempre? C’è l’annuncio

Un’amatissima attrice Rai è pronta a dare il suo addio ad una delle serie più seguite sulla rete pubblica: nelle ultime ore è arrivato l’annuncio.

La Rai è pronta a dire addio ad una delle attrici più apprezzate della rete, che quindi a sua volta saluterà una delle serie più amate e seguire. Andiamo a scoprire di chi si tratta e come uscirà di scena.

Sono tantissime le fiction che vanno in onda ogni anno sulla Rai e tra queste una è di certo tra le più amate. Stiamo parlando di ‘Che Dio Ci Aiuti‘ con protagonista Elena Sofia Ricci. Proprio quest’ultima, però, sembra pronta più che mai ad abbandonare il set della fiction per dedicarsi ad altro. In una recente intervista a confermare il tutto ci aveva pensato Maria Pia Ammirati, la direttrice di Rai Fiction.

Infatti proprio Maria Pia Ammirati ha dato per certo il cambio di protagonista di due serie televisive: “Un Passo dal Cielo” e “Che Dio ci aiuti”. Stando alle parole della direttrice infatti Daniele Liotti lascia e Giusy Buscemi diventa protagonista. L’addio di Elena Sofia Rici non sarà immediato, infatti l’attrice vestirà ancora, almeno per la settima stagione, i panni di Suor Angela. Andiamo quindi a vedere le parole della Ammirati.

Rai, Elena Sofia Ricci pronta all’addio: per lei ultima stagione in ‘Che Dio ci aiuti’

Lux Vide nelle ultime ore ha voluto confermare all’Ansa che Daniele Liotti non farà parte della nuova serie di “Un Passo dal Cielo 7”. Nonostante ciò la serie ambientata sulle Dolomiti manterrà il cast storico composto da Enrico Ianniello e Gianmarco Pozzoli, dando più spazio anche a Giusy Buscemi. Il personaggio dell’attrice sarà molto forte e darà un nuovo aspetto alla fiction della Rai, ma al suo fianco ci saranno due new entry.

Nel corso dell’intervista Lux Vide ha poi aggiunto: “Verrà affiancata da due nuovi protagonisti maschili che presto annunceremo“. Mentre a fare chiarezza sulla presenza di Elena Sofia Ricci ci ha pensato Luca Bernabei che ha affermato: “Contrariamente a quanto si è letto su alcuni siti e testate giornalistiche, Elena Sofia Ricci farà ancora parte della nostra grande famiglia e in particolar modo di Che Dio ci aiuti 7“.

Nella settima stagione quindi Elena Sofia Ricci dovrebbe essere presente dal primo all’ultimo episodio. Inoltre stando alle parole di Bernabei la serie avrà una sua linea drammaturgica forte, pronta però a lasciare spazio ai nuovi personaggi. Ad avere uno spazio ancora maggiore sarà il personaggio di Azzurra, interpretato da Francesca Chillemi. Infatti fin dalla prime stagione, il personaggio in questione è sempre stato presente, crescendo sino a diventare una colonna portante della serie.