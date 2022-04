Amici 21, ennesimo scontro tra due allievi spiazza tutti: “Sei spocchioso”

Nuovo colpo di scena ad Amici 21. A fare scintille sono stati per l’ennesima volta due allievi di canto: scopriamo chi.

Complice forse la tensione per il Serale, nella scuola di Maria De Filippi non si trova pace. Due allievi di canto arrivano al loro ennesimo scontro: “Non sa scrivere”. Parole che fanno perdere la pazienza all’allievo di Rudy Zerbi.

Ennesimo scontro ad Amici 21. Questa volta a fare scintille sono stati nuovamente i due allievi di canto, Alex Rina e Luigi Strangis. Nel daytime odierno la produzione del talet show ha mostrato ai ragazzi alcuni video dove Alex, nel corso di una chiacchierata con Leonardo, ha fatto più volte riferimento a Luigi sostenendo che non sappia scrivere.

Ma dopo i filmati e prima che il cantante di Lamezia terme potesse replicare, Alex ha inveito contro di lui: “Sempre, sempre, sempre… Non è che parlo sempre di te. Non ti permettere di dire che parlo sempre“. A questo punto Luigi ha perso la pazienza sottolineando invece di poter dire quello che vuole proprio come farebbe lui.

Amici 21, nuova bufera tra Luigi e Alex: “Non ho detto niente”. Strangis non ci sta e alza la voce

La discussione tra Luigi e Alex ad Amici 21 è nata dopo che l’allievo di Lorella Cuccarini, anche se non direttamente, ha accusato Strangis di non saper scrivere. A questo punto, dopo l’ennesimo accanimento su di lui, Luigi ha perso la pazienza: “Sei spocchioso quando lo dici. Magari non lo sei ma risulti che ti metti avanti a me, quindi superiore a me!”.

Ma quando le cose si sono messe male, Alex come sempre ha fatto un passo indietro per terminare la discussione: “Non ho detto niente…”. Ovviamente Luigi non poteva non replicare a questa affermazione: “Se non dici mai niente allora che parli a fare?!”. Tra i due il battibecco è proseguito con entrambi che cercavano di prevalere l’uno sul giudizio dell’altro.