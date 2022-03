Uomini e Donne, è bufera tra Matteo Ranieri e Federica Aversano: duro post – FOTO

Come la storia ci insegna, a Uomini e Donne non mancano mai i colpi di scena: è bufera tra Matteo e Federica Aversano. Il motivo.

Il bel tronista Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne deludendo le aspettative della corteggiatrice Federica Aversano. E’ subito bufera sul web: il pesante sfogo ha lasciato tutti interdetti.

Matteo Ranieri e stato fortemente voluto a Uomini e Donne dagli stessi autori del programma. Sull’ambitissimo trono l’ex di Sophie Codegoni ha portato avanti un percorso eccellente, confermando ogni giorno la bella persona che è. Il 29enne genovese nel corso di questi mesi ha particolarmente approfondito la sua conoscenza con le corteggiatrici Valeria Cardone e Federica Aversano.

Ed è proprio questa ultima che non avrebbe accettato a cuor leggero la scelta fatta oggi dal bel tronista: Matteo ha deciso di abbandonare il dating show con Valeria. Subito dopo la puntata Federica non ha trattenuto la sua ira dando origine ad un pesante sfogo.

Federica Aversano, duro sfogo dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

La scelta di Matteo ha fatto infuriare Federica. La corteggiatrice subito dopo la registrazione ha dato vita ad un pesante sfogo davanti alle telecamere di Witty Tv rivelando di essere rimasta particolarmente delusa dal bel tronista: “Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo. Gli auguro veramente ogni bene, però veramente deve crescere“.

Dopo lo sfogo a caldo, oggi, in seguito alla messa in onda Federica è tornata a parlare della scelta del bel tronista. Su Instagram l’ormai ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha addirittura puntato il dito contro la famiglia del 29enne genovese. “Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso – facendo riferimento a Matteo -. Io penso sia umano avere preferenze, ma di cattivo gusto esporle soprattutto durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male e alla fine però resta a te il vestito brutto. Pace e amore a tutti, io sono sempre più fiera di me”, ha chiosato la ragazza.