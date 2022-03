Un Posto al Sole, amato protagonista dice addio al suo personaggio: “E’ un giorno molto triste”

Amato protagonista dice addio al suo personaggio in Un Posto al Sole. Il commovente post in occasione della sua ultima apparizione nella soap.

A dire addio alla seguitissima soap opera napoletana è l’attore Lorenzo Sarcinelli. L’interprete di Patrizio Giordano, in occasione della sua ultima apparizione in Un Posto al Sole, ha pubblicato un lunghissimo post su Instagram arrivando dritto al cuore dei fan che l’hanno sempre sostenuto.

“Così come il ciclo della vita, anche ogni storia che lo compone ha un inizio e una fine”. Con queste parole Lorenzo Sarcinelli ha annunciato la fine del suo percorso lavorativo a Un Posto al Sole, la fine del capitolo più importante della sua vita. L’attore è stato accolto dalla produzione della seguitissima soap opera napoletana nel 2015, quando era ancora un ragazzino: “Oggi, che sono andato in onda per l’ultima volta, la lascio un po’ più uomo. La lascio con la consapevolezza di essere un attore e soprattutto una persona migliore”.

L’interprete di Patrizio Giordano ha sottolineato che deve molto alla ‘famiglia Upas’: “Tutti, dal primo all’ultimo, mi hanno fatto sentire come a casa. Mi hanno coccolato, bastonato, aiutato, supportato e soprattutto insegnato tantissimo. Confrontarmi ogni giorno con così tanta gente più grande di me, mi ha arricchito sotto ogni punto di vista“.

Un Posto al Sole, Lorenzo Sarcinelli dice addio alla soap opera napoletana

“Oggi è per me un giorno molto triste, ma anche molto felice”, ha chiosato su Instagram Lorenzo Sarcinelli spiegando il significato delle sue emozioni contrastanti: “Triste, perché allontanarsi dalla propria casa è sempre doloroso. Felice, perché spesso farlo è necessario“. Per l’interprete di Patrizio Giordano questa è solo la fine di un nuovo inizio.

Difatti Sarcinelli continuerà a coltivare con ambizione e terminazione il suo sogno e la sua passione nonostante i timori. “Se ho il coraggio di affrontare l’ignoto col sorriso – ha proseguito l’attore -, lo devo anche e soprattutto a tutti quei colleghi, registi, operatori, macchinisti, produttori, donne e uomini della produzione di ‘Un posto al sole’, che dall’aprile del 2015, mi hanno dato la mano e accompagnato con amore fino ad oggi. E questo amore non sarà mai dimenticato. Vi porterò sempre nel mio cuore. Grazie”, ha concluso il 24enne.