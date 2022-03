Simona Ventura cola a picco: inaspettato colpo di scena Mediaset

Simona Ventura deve fare i conti con un atterraggio veramente molto brusco: inaspettato colpo di scena a Mediaset

Crollo a picco per Simona Ventura che tutto poteva aspettarsi fuorché quest’atterraggio così brusco. Sfortunatamente la conduttrice bolognese ha dovuto far fronte con un inaspettato c colpo di scena a Mediaset.

La seconda puntata di Ultima Fermata con Simona Ventura non è andata come previsto. Se l’esordio ha superato i 2 milioni, mercoledì 23 marzo, non si può dire lo stesso della puntata andata in onda ieri. Al nuovo reality show -che sembra aver preso il posto di Temptation Island- non bastano tutti i colpi di scena per accaparrare audience, è probabile che Mediaset abbia fatto i conti in maniera sbagliata perché fin qui non si può parlare di gran successo.

La seconda puntata di Ultima Fermata andata in onda ieri, mercoledì 30 marzo, ha totalizzato 1.892.000 spettatori pari all’11% di share, subendo un calo non indifferente rispetto alla prima puntata che ha inizialmente suscitato curiosità per la novità, ma che non ha convito i telespettatori a tal punto da continuare a seguirlo.

Tutti gli ascolti TV della serata di mercoledì 30 marzo

🍿Con Mahershala Ali e Viggo Mortensen, #GreenBook è ora in onda su Rai1 e RaiPlay: https://t.co/eFA1xFpCFJ pic.twitter.com/xmaPeIVsLB — Rai1 (@RaiUno) March 30, 2022

Su Rai Uno è bastato il film del 2018 diretto da Peter Farelly che ha vinto il Premio Oscar come miglior film, con Mahershala Ali e Viggo Mortensen, tra gli altri, per vincere la serata di ascolti di mercoledì 30 marzo. Green Book ha infatti raccolto 2.725.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rai Due, invece, la fiction con Emanuela Grimalda, Giuseppe Battiston e Sara Lazzaro, Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.011.000 spettatori pari al 4.8% di share. Molto bene anche Federica Sciarelli che, su Rai Tre, con il consueto appuntamento di Chi l’ha visto? ha raccolto 2.117.000 spettatori pari ad uno share del 10.6%.

Per quel che riguarda, invece, le altre reti del Biscione, Rete 4 ha raccolto 771.000 spettatori con il 4.5% di share con il talk show di Veronica Gentile, Controcorrente. Per finire con Italia 1, sono stati in 1.601.000 gli spettatori, con il 9.9% di share, a seguire Teo Mammucari e Belen Rodriguez con Le Iene e tutti i servizi della serata.