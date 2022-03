Russia Ucraina, Senato approva il Dl per emergenza profughi. Soldati russi “esposti a radiazioni a Chernobyl”

Oggi, giovedì 31 marzo, è il trentaseiesimo giorno di guerra. Mosca starebbe abbandonando l’area della centrale di Chernobyl a causa di una presunta esposizione dei militari russi alle radiazioni.

Secondo l’Onu, sono scappate dall’Ucraina circa quattro milioni di persone dal primo giorno dell’invasione russa. Mosca ha offerto il cessate il fuoco a Mariupol per permettere ai civili di lasciare la zona.Croce Rossa: pronti a guida evacuazione Mariupol da domani

Il Comitato internazionale della Croce Rossa è pronto a guidare le operazioni di evacuazioni dei civili della città ucraina di Mariupol da domani, a condizione di avere garanzie necessarie. Lo afferma la Croce Rossa in un comunicato: “É disperatamente importante che questa operazione avvenga. Vi dipendono le vite di decine di migliaia di persone”.

Dl Ucraina: ok del Senato alla fiducia con 214 sì e 35 no

Il Senato ha detto sì alla fiducia posta dal Governo al decreto legge contenente misure per fronteggiare la crisi ucraina, nel testo già approvato dalla Camera. Il sì è arrivato con 214 voti a favore, 35 contrari e nessun astenuto. Il gruppo FdI ha espresso dichiarazione di voto contraria alla fiducia, come il presidente della commissione Difesa Vito Petrocelli del Movimento 5 Stelle.

Ambasciata Slovenia toglie la bandiera: sembra russa

Per ragioni di sicurezza la bandiera slovena issata all’ambasciata di Lubiana a Kiev è stata ammainata perché troppo somigliante a quella russa.

Zelensky: “La guerra in Ucraina sta diventando routine”

La guerra in Ucraina “purtroppo sta diventando una routine”. Così il presidente ucraino Zelensky in collegamento video con la Camera dei Paesi Bassi. “Trentasei giorni. Questo è da quanto il nostro popolo sta combattendo contro l’esercito, che è stato definito il più forte del mondo. La Russia si sta preparando a combattere contro di noi da decenni”, ha affermato. Poi, rivolgendosi al primo ministro olandese Mark Rutte, ha insistito sull’adesione dell’Ucraina all’Ue e ha chiesto che i Paesi Bassi scelgano uno città ucraina da ricostruire dopo la guerra.

Google: hacker russi hanno tentato di attaccare le reti Nato

Secondo un rapporto del Threat Analysis Group di Google, hacker russi hanno cercato di attaccare le reti della Nato e delle forze armate di alcuni Paesi dell’Europa orientale. Secondo Google, gli attacchi informatici sono stati lanciati da un gruppo che ha sede in Russia chiamato Coldriver o Callisto.

Mosca: colpiti nella notte 52 obiettivi militari

La scorsa notte le forze russe hanno distrutti 52 obiettivi militari ucraini, tra cui il sistema missilistico anti-aereo S-300 vicino a Izyum. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Difesa di Mosca Igor Konashenkov, come riporta Interfax. Tra gli obiettivi centrati, anche 4 posizioni di comando, un sistema missilistico terra-aria Buk-M1, due lanciarazzi, un deposito di missili e munizioni di artiglieria e due depositi di carburante.

Ucciso il marito della deputata ucraina Olga Stefanyshyna

Ieri, mercoledì 30 marzo, è morto in un bombardamento nei pressi di Chernihiv, il marito della deputata del partito ucraino Holos, Olga Stefanyshyna. “Il mio amato Bogdan è morto a causa di un razzo russo, cercando di salvare diverse persone. Io rimarrò con i nostri bimbi. Sto male a causa di questa guerra maledetta”, ha scritto la deputata su Facebook.

134mila persone saranno arruolate dal 1 aprile al 15 giugno in Russia

“Una normale prassi annuale non collegata in alcun modo alla guerra con l’Ucraina”: il ministero della Difesa dal primo aprile al 15 giugno arruolerà 134mila soldati.

Capo intelligence Gb: “La Cina non si allinei troppo alla Russia”

Sir Jeremy Fleming, capo del servizio di intelligenze Gchq, omologo britannico dell’Nsa americana, in un discorso in Australia, ha affermato che la Cina non deve allinearsi troppo alla Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Fleming ha aggiunto che le aspirazioni della Cina a diventare una potenza di primo piano nel mondo, non sono aiutate “da una stretta alleanza con un regime che ignora volontariamente e illegalmente”.