Pechino Express, addio Costantino della Gherardesca: a sostituirlo sarà un ex concorrente

Improvviso cambio di rotta a Pechino Express. Al timone del programma non ci sarà più Costantino della Gherardesca. Verrà sostituito da un ex concorrente.

L’indiscrezione ha subito fatto il giro del web lasciando tutti attoniti: Pechino Express è pronto a vivere una metamorfosi. Stando a quanto riporta il settimanale Vero Tv, nell’edizione 2023 potremmo non vedere più Costantino della Gherardesca al timone dello show.

Da tempo alla conduzione del programma, subito dopo aver partecipato in qualità di concorrente con il nipote Barù alla prima edizione, all’epoca condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, sembra essere giunto il momento dei saluti per Costantino. La rivista ha reso noto che da settimane si rincorrono dietro le quinte voci che vedrebbero un cambio alla conduzione di Pechino Express.

Non solo le voci di un addio ma anche il nome del suo successore che potrebbe essere una vecchia conoscenza del reality show: Enzo Miccio. Conosciuto dai più come il wedding planner più famoso d’Italia, Miccio è stato un viaggiatore della trasmissione nel 2020 ed è tornato quest’anno come ospite di una puntata. “Da opinionista a conduttore è un attimo”, Ilary Blasi dixit.

L’event planner 50enne dopo l’esperienza in qualità di concorrente è rimasto in ottimi rapporti con la produzione di Pechino Express che sarebbe pronta ad arruolarlo affidandogli le chiavi del programma che da quest’anno è trasmesso su Sky. Al momento non vi sono conferme ufficiali ma Costantino della Gherardesca non ha mai nascosto la voglia di dedicarsi anche ad altri progetti lavorativi. Questo uno dei primi indizi.

Negli ultimi anni il nobile toscano ha condotto Resta a casa e vinci e Quattro matrimoni. Non solo. Lo zio di Barù si è messo pure in gioco anche in programmi come Ballando con le Stelle dove ha lasciato il segno con le sue buffe esibizioni in coppia con Sara Di Vaira. Dopo l’esperienza stellare, Milly Carlucci lo scorso anno l’ha voluto come giurato a Il Cantante Mascherato. Si prospetta dunque un altro ruolo da protagonista in Rai per Costantino della Gherardesca? Ad oggi non si hanno notizie su quanto, ma è probabile che l’addio a Pechino Express combaci con l’inizio di un nuovo progetto, magari più stimolante per il nobile ambizioso.