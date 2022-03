Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime davanti a tutti: la ‘colpa’ è della figlia Guenda

In diretta tivù Maria Teresa Ruta è scoppiata in lacrime commuovendo i presenti e il pubblico da casa. Cos’è successo.

Pomeriggio 5 informa e commuove il suo affezionato pubblico. Ieri, tra gli ospiti della puntata c’era Maria Teresa Ruta che ha fornito il suo punto di vista sulle vicende legate al suo ex marito, Amedeo Goria, e Vera Miales. Barbara D’Urso, conduttrice dello show, ha mostrato all’ex gieffina delle clip che riassumevano quanto avvenuto nel corso dell’ultima puntata de La Pupa e il Secchione.

I protagonisti delle immagini mostrate erano sua figlia Guenda e il fidanzato Mirko Gancitano. In molti avevano previsto un litigio tra i due futuri sposi, i cui testimoni di nozze saranno Alex Belli e Delia Duran, ma l’amore vince su tutto, anche quando ci mette lo zampino una tentatrice come la Pupa Mila Suarez che Guenda ha affrontato personalmente. Mirko e Guenda, dopo che la tempesta ha lasciato spazio al sereno, si sono riabbracciati tra le lacrime e sono apparsi più innamorati che mai.

Maria Teresa Ruta scoppia in lacrime e commuove il pubblico: è successo in diretta

Tutto questo amore ha commosso Maria Teresa Ruta che ha poi voluto ricordare un momento drammatico della vita di sua figlia di cui, però, non ha proferito i dettagli. “Noi come personaggi pubblici offriamo sempre al pubblico la nostra ironia, il nostro sorriso, e ho cercato di dimostrarlo per tanti mesi, però davadavad ha sofferto per tanti anni.” è stata l’ammissione dell’ex gieffina tra le lacrime.

Il racconto non si ferma lì. Maria Teresa Ruta ha poi continuato specificando che Guenda ha vissuto dei momenti molto difficili soprattutto negli ultimi anni ma che poi è tornata a sorridere proprio grazie a Mirko e all’amore che questi gli ha donato. “Gli ultimi quattro prima di conoscere Mirko sono stati per lei davvero drammatici, di cose che non possiamo raccontare e non vi possiamo dire. Quindi vederla felice, vederla con un ragazzo così dolce, affettuoso, io sono tanto felice.”, ha chiosato la giornalista.