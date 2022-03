Mara Venier fa il bis, sorpresa sensazionale: la decisione arriva dalla Rai

Chi la toglie Mara Venier da Domenica In? Assolutamente nessuno, la regina della domenica pomeriggio è lei, ma per lei arriva qualcosa in più

Fedele alla Rai da anni, Mara Venier non si separerebbe mai da Domenica In, l’unico programma che è andato in onda anche nel boom della pandemia da Covid-19. Per la conduttrice arriva il bis.

Il pomeriggio della domenica è indiscutibilmente di Mara Venier -salvo vacillare questa stagione per colpa di Amici di Maria De Filippi– con il suo programma che conduce da tantissimi anni. Forse è il momento per la conduttrice di fare qualcosa in più e mettere la sua fantasia ed il suo estro anche in altro.

È impensabile che Rai Uno non pensi di premiarla visto il grande successo che raggiunge settimana dopo settimana sbaragliando la concorrenza ancor più adesso che il pomeriggio di Canale 5 non è più gestito dall’amica e collega Maria De Filippi. Allora ecco che arriva l’indiscrezione di un secondo appuntamento.

Mara Venier premiata da Rai Uno: per lei pronto il bis

L’indiscrezione di un premio su Rai Uno per Mara Venier arriva dalla rubrica a Lume di Candela dal giornalista di Dagospia Giuseppe Candela. Quest’ultimo svela che Stefano Coletta ed i suoi collaboratori starebbero pensando ad uno show tutto di Zia Mara da affidarle in prima serata. Nonostante non sia ancora noto il format, l’ultimissima indiscrezione riguarda il nome dello show che potrebbe andare in onda per due serate su Rai Uno, a maggio. “A cena da zia Mara” è attualmente il provvisorio titolo del programma della Venier cui prenderà parte, tra gli altri, anche il regista turco Ferzan Özpetek che, per più volte, è stato ospite proprio a Domenica In.

Al momento non si conoscono molti dettagli del format che porterà in scena la conduttrice veneta, ma tutto lascia pensare a qualcosa che non si discosta troppo da Domenica In, però in un appuntamento serale e con più ospiti, magari anche a confronto tra loro come in un talk show. Di certo la Rai non sta facendo una scommessa perché zia Mara è già una certezza.