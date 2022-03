Icona di Sanremo 2022 alla conduzione di un nuovo programma Rai: che bomba

Una delle icone di Sanremo 2022 è pronta a diventare la conduttrice per un nuovissimo programma della Rai: di cosa tratterà la trasmissione.

La Rai ha affidato un suo nuovo programma ad una delle icone di Sanremo 2022. Infatti la televisione di stato ha deciso di affidare la trasmissione ad uno dei volti più amati della televisione italiana: di chi si tratta.

Sanremo 2022 è stato un successone per la Rai e non solo per Amadeus. Infatti dopo la kermesse musicale sono tutti pazzi (nuovamente) per Orietta Berti. La cantante italiana, nonostante la veneranda età, ha conquistato tutti prima con la hit ‘Mille’ in collaborazione con Achille Lauro e Fedez e poi con la sua partecipazione a Sanremo, direttamente dalla nave di Costa Crociere in compagnia di Fabio Rovazzi. La cantante di Cavriago, quindi, sta vivendo una seconda giovinezza professionale. La 78enne ha è richiestissima.

Infatti adesso la Berti è pronta anche ad una nuova esperienza da conduttrice, a rivelarlo è il settimanale Vero Tv. La conduttrice infatti dovrebbe essere al timone di un nuovo programma Rai. Alla base del format non ci sarebbe solamente la musica, ma anche il suo amore per la buona cucina e per le varie Regioni d’Italia. Nelle sue numerose interviste, infatti, la Berti non ha mai nascosto il suo amore per i fornelli. Inoltre nel ruolo di conduttrice non sarebbe nemmeno la prima volta per la Berti, che già nel 1997 ha presentato insieme a Fabio Fazio Sanremo Giovani.

Sanremo 2022, Orietta Berti ancora protagonista: sarà conduttrice di un programma

Orietta Berti è quindi pronta a tornare a vestire i panni della conduttrice. Come anticipato nel 1997 ha presentato Sanremo Giovani con Fabio Fazio, mentre invece nel 1999 ha invece condotto Sanremo notte, il Dopofestival di quell’anno sempre insieme a Fabio Fazio e spalleggiata da Teo Teocoli. La carriera televisiva di Orietta Berti è iniziata negli anni Novanta. Sono tantissime le collaborazioni della Berti sul piccolo schermo in qualità di ospite o opinionista.

La sua ultima avventura sul piccolo schermo da conduttrice risale a qualche mese fa. Infatti la cantante è stata scelta come Coach di The Voice Senior, insieme a Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino. Sempre in un ruolo simile ha partecipato anche allo show di Amadeus intitolato ‘Ora o Mai Più‘. Mentre molti suoi colleghi alla fine fanno questo passo, Orietta non ha mai voluto partecipare ai reality show ed ha più volte rifiutato l’Isola dei Famosi. Adesso però per l’artista si sono aperte le porte di una nuova esperienza sul piccolo schermo, come sempre in Rai.