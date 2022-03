Gerry Scotti “dimenticato” da Mediaset: l’indiscrezione fa storcere il naso ai suoi fan

Un’indiscrezione molto pesante per chi a Mediaset presta servizio da anni immemori: brutto sgarro a Gerry Scotti

Gerry Scotti è da anni che bazzica gli studi di Mediaset per la conduzione di più programmi o anche come ospite e giudice. Prima de Lo Show dei Record, però, gli è stato fatto uno sgarro: rischiava di non esserne il conduttore.

Lo Show dei Record è stato riproposto in TV dopo tanti anni di assenza, nonostante fosse un gran successo come ha dimostrato di essere adesso che alla conduzione c’è Gerry Scotti ogni domenica. La conduzione del padrone di casa di Caduta Libera, giudice di Tù si que vales e pioniere in generale di Mediaset è una garanzia per la rete del Biscione, ma prima di lui sono stati sondati altri 3 nomi.

Soltanto dopo i 3 ‘no’ è arrivata la garanzia Gerry Scotti con un sì che era già sicuro per i produttori Mediaset. Tuttavia, prima di arrivare al conduttore di Pavia, sono stati chiamati Ilary Blasi, Claudio Amendola e, colpo di scena, Alessia Marcuzzi è stata invitata per il gran ritorno in TV.

Lo Show dei Record, Gerry Scotti conduttore di ripiego?

Con tanti anni di onorata carriera, più di tutto a Striscia La Notizia, di certo Gerry Scotti non può dirsi un conduttore di ripiego. La realtà dei fatti, però, rimane che lui è stato chiamato soltanto dopo tre no. Ilary Blasi è impegnata con l’Isola dei Famosi 2022, quindi il suo ‘no’ è anche ovvio, visto e considerato che ha un doppio appuntamento il lunedì ed il giovedì e, seppure la domenica non è fisicamente impegnata, le puntate devono comunque essere preventivamente preparate e provate, nonostante siano in diretta. Per quel che riguarda Claudio Amendola, invece, il rifiuto sembra un po’ particolare, visto e considerato che le registrazioni di Nero A Metà sono terminate e tra poco andrà in onda la nuova stagione.

Dulcis in fundo Alessia Marcuzzi che è stata nuovamente avvicinata dalla rete del Biscione nel disperato tentativo di riportarla in TV. Tuttavia, la conduttrice ancora non ha trovato il programma che calza a pennello e fin quando non sarà così, non è detto che tornerà a condurre qualsiasi cosa le venga proposta.