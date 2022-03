Flavio Insinna, svelato il suo cachet: cifre da capogiro per il conduttore

Cachet da capogiro per lo showman di Rai Uno, Flavio Insinna: troppe cifre nel totale hanno sconvolto i fan del conduttore e attore.

A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica personale. La notizia ed il numero delle cifre sul totale ha lasciato tutti interdetti: scopriamo insieme i dettagli.

Quando si pensa ad un personaggio televisivo spesso viene spontaneo chiedersi anche: “Quanto guadagna?”. Ed ecco che, a proposito di Flavio Insinna, spunta fuori il suo cachet da capogiro. A rivelare quelli che dovrebbero essere i suoi compensi al timone de L’Eredità è stato il giornalista Giuseppe Candela.

Con tanto di condizionale, a fine anno Insinna potrebbe arrivare a leggere sul suo conto un totale a sette cifre. Ma scendiamo più nel particolare: il giornalista nella rubrica ‘A Lume di Candela‘ ha rivelato che lo showman romano arriverebbe a prendere quattromila euro per ogni singola puntata del game show in onda su Rai Uno.

Cachet Flavio Insinna, totale a 7 cifre per il conduttore de L’Eredità: fan senza parole

Stando all’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su Dagospia, Flavio Insinna con L’Eredità su Rai Uno guadagnerebbe circa 1 milione di euro in un anno. Ebbene, considerando che il game show vada in onda per 250 giorni l’anno ed ogni puntata costi alla Rai 4mila euro circa, con i conti ci troviamo.

Inoltre il 56enne romano non si guadagnerebbe da vivere solo con L’Eredità. Oltre ad essere un conduttore televisivo, Insinna è anche attore. Difatti, il suo volto sarà ancora presente nella nuova stagione di Don Matteo dove si avrà l’ingresso di Raoul Bova nel cast. Nella fiction Rai, Flavio ricoprirà sempre il ruolo del colonnello Anceschi.