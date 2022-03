Fedez dimesso dall’ospedale San Raffaele dopo l’intervento: “Sto bene”

"Today is a good day", cioè "Oggi è un bel giorno". Così Chiara Ferragni ha annunciato ai follower su Instagram che Fedez sarebbe stato dimesso in giornata.

Fedez ha lasciato l’ospedale San Raffaele a Milano, dov’è stato operato nei giorni scorsi a causa di una rara forma di tumore al pancreas. “Sto bene”, ha risposto a chi, fuori dal nosocomio, gli ha chiesto come si sentisse dopo il delicato intervento. Ed ha anche aggiunto: “Bello uscire dall’ospedale”.

Ad accompagnarlo, la moglie Chiara Ferragni, che in queste ultime settimane è sempre stato al fianco del rapper in questa fase delicata della sua vita. Dopo aver camminato fino all’automobile, i due hanno salutato e ringraziato i presenti per poi andare via.

Come detto, Fedez era ricoverato dal 22 marzo scorso, mentre la malattia gli era stata diagnosticata pochi giorni prima. A dare la notizia delle sue condizioni di salute era stato proprio il cantante su Instagram, anche se in un primo momento non aveva specificato cosa avesse nello specifico.

Il post su Instagram di Chiara Ferragni prima delle dimissioni di Fedez

Tanti sono i post che si sono succeduti sui profili della coppia più amata d’Italia. Nelle scorse ore, Fedez aveva pubblicato un breve video di una videochiamata con il primo figlio, Leone, ed aveva scritto: “Tornare a casa per me sarà tornare a vivere”. Nei giorni scorsi il cantante aveva visto in video anche la secondogenita Vittoria che ha compiuto un anno il 23 marzo, quando lui era già ricoverato in ospedale.

Cosa succederà a Fedez dopo l’intervento

Su Instagram, Fedez ha spiegato che nel corso dell’operazione durata sei ore, gli è stata asportata una parte del pancreas a causa di un raro tumore neuroendrocrino del pancreas. Probabilmente dovrà cominciare la chemioterapia.

“Abbiamo avuto paura di tutto”, ma “l’intervento è andato bene”. Così aveva affermato Chiara Ferragni su Instagram nei giorni scorsi. “Speriamo solo che tutto questo diventerà solo un brutto ricordo che ci ha insegnato, un’altra volta, l’importanza di godersi la vita appieno, ogni giorno”.