La rivelazione su Maria De Filippi ha sorpreso tutti. Emma Marrone è riuscita a fare impazzire il web con le sue dichiarazioni. Di cosa si tratta.

Ne è passato di tempo da quando Emma Marrone sedeva dietro i banchi del talent show condotto da Maria De Filippi. Il suo esordio nel mondo della musica è avvenuto ad Amici, è lì che la cantante toscana ha mostrato a tutti le sue capacità canore e un timbro vocale da far venire i brividi. Tutto è iniziato da lì. Ricordi su ricordi e in questi giorni anche dei ritrovamenti che potremmo definire casuali.

“Ho trovato le scarpe che ho rubato a Maria la sera che ho vinto Amici”. Così sui social, attraverso le IG Stories, Emma ha informato i suoi followers di aver ritrovato il souvenir che decise di portarsi a casa la sera più importante della sua vita. Era il 2010, dodici anni fa, quando la cantante ha avuto la meglio su tutti gli altri allievi e soltanto oggi Emma, mentre è alle prese con un trasloco, ha deciso di condividere oltre alle foto anche dei ricordi di quella serata e degli oggetti “rubati” a Maria De Filippi.

Emma Marrone, la rivelazione su Maria De Filippi sorprende tutti: web in delirio

“A Maria, in realtà, ho rubato pure queste”, ha ammesso Emma Marrone mostrando nelle storie Instagram un secondo paio di scarpe appartenute dodici anni fa a Maria De Filippi e che ora sono rispuntate fuori solo grazie al trasloco. La moglie di Maurizio Costanzo invita spesso l’artista nelle sue trasmissioni, e lei ogni volta accetta volentieri e non declina mai. Quando torna nella scuola di Amici si commuove come se fosse la prima volta, chiaro segno d’amore nei confronti della scuola, e spiega sempre che “è come tornare a casa”. In principio fu Amici. Da lì è iniziata la sua straordinaria carriera fino all’ultima strepitosa esibizione sul palco di Sanremo, la 72esima edizione. I successi per lei continueranno ad arrivare e chissà che Maria non gli abbia perdonato quel furto innocente la sera stessa che avvenne.