Don Matteo 13 anticipazioni, prima puntata col botto: ritrovato un corpo senza vita

Don Matteo 13 è pronto ad esordire sui teleschermi Rai. Stando alle anticipazioni la prima puntata partirà col botto: cosa accadrà.

La Rai è pronta a riaccogliere sui propri teleschermi la nuova stagione di Don Matteo. Infatti la fiction quest anno vedrà grandissimi cambiamenti, tra cui l’ingresso di Roul Bova che sostituirà Terence Hill: scopriamo cosa accadrà nella prima puntata.

Nella prima serata di questo giovedì 31 marzo sui teleschermi di Rai 1 ci sarà un grande ritorno. Ovviamente stiamo parlando di Don Matteo 13, l’amata serie con protagonista Terence Hill che debutterà con le nuove puntate. Nel corso di questa tredicesima stagione avremo il ritorno in scena di Flavio Insinna, il capitano Anceschi diventato nel frattempo colonnello. Sono tante le anticipazioni spuntate fuori riguardo la prima puntata.

Infatti vedremo a Spoleto i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo, che saranno rovinati dal ritrovamento di un corpo senza vita. Una volta scoperta l’identità, si verrà a conoscenza che l’uomo era molto vicino proprio al parroco. Allo stesso tempo ci sarà spazio anche per le trame amorose. Infatti il PM Nardi ribadirà a Cecchini di amare Anna, ma che lei non ricambia. Andiamo quindi a vedere tutte le novità in arrivo nella serie.

Don Matteo 13, la trama della prima puntata: cosa accadrà stasera

Stasera, giovedì 31 marzo, alle ore 21:25 andrà in onda la prima puntata della tredicesima stagione della fiction tv “Don Matteo“. In totale, per la nuova stagione, la Rai ha previsto 10 nuovi appuntamenti e sarà l’ultima occasione in cui Terence Hill vestirà i panni del prete detective. Infatti negli ultimi mesi abbiamo visto come Roul Bova sia pronto a prendere il posto dello storico attore italo-americano. Inoltre gli altri protagonisti della serie saranno ancora Nino Cecchini, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico che interpretano rispettivamente il maresciallo Cecchini, capitano Anna Olivieri e il PM Marco Nardi.

Stando alla trama del primo episodio vedremo una Spoleto addobbata a festa, proprio per i festeggiamenti dei 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. A preparare il tutto in prima linea ci sarà proprio il maresciallo Cecchini, grande amico del parroco. Secondo le anticipazioni televisive della prima puntata, Sergio, che alla fine della dodicesima stagione si era dichiarato amore reciproco con Anna, avrà finito di scontare la propria pena e pertanto uscirà di prigione. Ad oscurare il clima di festa però ci penserà il ritrovamento di un corpo. Appuntamento quindi a stasera su Rai 1 alle ore 21:25.