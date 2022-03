Disavventura per protagonista del GF Vip 6, ha subito un furto d’identità: fan affranti

Brutta disavventura per uno dei protagonisti del GF Vip 6: ha subito un furto d’identità. I fan sono affranti per quanto accaduto.

Il protagonista della vicenda è Davide Silvestri. Il secondo classificato al Grande Fratello Vip ha segnalato sui social di aver subito un furto d’identità. Dacché è iniziata l’era dei social si sono susseguiti molteplici episodi simili che hanno toccato non solo personaggi famosi ma anche i cosiddetti NIP (Not Important People).

Il caso di Daniele dunque è l’ultimo di una lunga serie. Ogni giorno sono milioni gli utenti che segnalano un furto d’identità digitale e l’attore se n’è reso conto vedendo spuntare dal nulla sulla sua bacheca un profilo che ha messo la stessa foto con la stessa descrizione del suo profilo, anche se ovviamente con un numero di followers diversi ed anche dei contenuti non similari. L’ex gieffino non ha esitato un solo istante e immediatamente ha segnalato la cosa spiegando come riconoscerlo e segnalarlo in massa: “Attenzione a questo profilo falso: followers e post diversi, info uguali. Non confondetelo con il mio, segnalatelo in tanti”.

Daniele Silvestri dopo il GF Vip 6

Davide Silvestri dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, dove si è classificato secondo dietro alla vincitrice Jessica Selassié, è tornato a godersi la sua vita quotidiana nella birreria di proprietà a Milano. Il futuro di Davide però potrebbe riservargli presto un ritorno in tv o un ruolo da protagonista in qualche film o serie tv. Il cugino del frontman dei Modà è entrato nel cuore del pubblico durante il reality e infatti il secondo posto ne è stata la conferma più totale.

Al GF Vip 6 è stato l’amico tutti ma aveva stretto un legame speciale con Alex Belli che però dopo la fine del programma è finito piuttosto male. L’attore ha criticato gli atteggiamenti di Alex il quale ha però risposto per le rime: il marito di Delia Duran ha infatti evidenziato quanto lui, la moglie e Soleil Sorge siano stati protagonisti per mesi creando dinamiche su dinamiche. Il divo di CentoVetrine ha inoltre ribadito che non è stato Davide con le sue imitazioni di un’iguana a intrattenere il pubblico.