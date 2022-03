Anticipazioni Uomini e Donne, oggi la scelta: Tina furiosa

Oggi è la giornata del colpo di scena totalmente inaspettato nello studio di Uomini e Donne: tutte le anticipazioni e la scelta

La scelta di oggi di Uomini e Donne ha suscitato forti polemiche sia in studio che fuori: Tina Cipollari è furiosa nei confronti del tronista. Tutte le anticipazioni e quello che succede fuori e dentro il dating show.

Oggi, giovedì 31 marzo, ci sarà la scelta di Matteo Ranieri. Dopo tutto quanto accaduto con Federica Aversano, una delle prime corteggiatrici che sono scese al Trono Classico, Matteo Ranieri non l’ha scelta. Nel tempo, il tronista ha pianto e sofferto per la corteggiatrice, ha avuto disguidi in studio, è andato contro tutto e tutti, fino ad andarla a riprendere sotto. casa sua, ma alla fine l’ha spuntata Valeria, la corteggiatrice arrivata per lui in studio nella settimana in cui l’Aversano si è assentata causa Covid.

Le registrazioni della scelta sono avvenute sabato scorso e la notizia ha subito fatto il giro del web suscitando grosse polemiche. Quello che non era noto, è che oltre alle critiche fuori dal dating show, anche nel parterre ci sono stati scontri: in particolare, Tina Cipollari, ha amaramente criticato il tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne, la scelta di Matteo: Soraya non gliele manda a dire

Appurato che il ragazzo ha scelto Valeria, il web si è letteralmente scatenato. Ad alimentare le critiche verso il tronista c’è stata anche Soraya, corteggiatrice di Luca Salatino, che aveva un legame molto particolare con Federica Aversano: le due, infatti, spesso e volentieri si sono supportate a vicenda. Proprio nei giorni immediatamente successivi alla registrazione della scelta, Soraya ha pubblicato una foto su Instagram con la corteggiatrice di Matteo Ranieri, scagliandosi contro quest’ultimo.

“Non avrei mai immaginato di trovare una persona come te qui dentro” ha scritto su Instagram la corteggiatrice di Luca Salatino, “non avrei mai immaginato di avere una spalla su cui contare qui dentro. Sei speciale, il resto ce lo siamo dette nelle mille telefonate durate ore. Sei una donna con due co****ni grandi come una casa. Il meglio deve ancora venire e come disse qualcuno ti sei scansata un fosso amore mio”.