Amici, problemi di salute per un ex vincitore: il post preoccupa i fan

I fan di Amici sono in apprensione per un ex vincitore della trasmissione. Infatti un post sta preoccupando tutti i telespettatori: cos’è successo.

Grande paura per tutti gli appassionati di Amici. Infatti un ex vincitore del talent show sta avendo a che fare con dei problemi di salute. Andiamo a vedere cos’è successo, ma soprattutto di chi si tratta.

Uno degli ex vincitori di Amici 21 sta avendo a che fare con dei problemi di salute. Infatti stiamo parlando di Andreas Muller, che ha voluto condividere la notizia con i propri followers. Il ballerino infatti ha deciso di confessarsi durante una sessione di Q&A con i propri fan sul social network. Tra le tante domande ce n’è stata anche una sul Serale di Amici 2022: Andreas non c’è, come hanno potuto notare i fan nelle ultime puntate. Dalle sue risposte su Instagram, però, si può capire anche il motivo della sua assenza.

Così Muller su Instagram ha esordito rivelando: “Non sto passando uno dei periodi migliori della mia vita“. Il ballerino infatti non sente di essere felice in questo momento e sta attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita. Inoltre Andreas per il momento non sarebbe in grado di reagire, infatti ha poi precisato: “Ho ancora bisogno di stare qui giù“. Quindi il ballerino avrebbe problemi di ogni tipo al momento, andiamo a vedere le sue parole.

Amici, Andreas Muller ed i problemi di salute: “Ho bisogno di stare qui giù”

Andreas Muller in questo periodo è particolarmente turbato per un motivo chiarissimo. Infatti il ballerino deve operarsi per un infortunio al menisco. Inoltre è da dicembre 2021 che sta aspettando questo momento. Il ballerino non vorrebbe farlo adesso visto che poi dovrebbe fermarsi per il recupero. In questo momento Andreas ha moltissime occasioni ed esperienze da fare che non vorrebbe assolutamente perdere. Quindi il ballerino vorrebbe operarsi a settembre, quando potrà fermarsi dopo le vacanze estive.

Inoltre i fan hanno chiesto a Muller anche del suo rapporto odierno con Veronica Peparini. In merito il ballerino ha risposta: “Ci sono anche qui le curve, sempre perché indipendentemente da quello che vedete, immaginate o pensate siamo umani” – Andreas ha poi concluso: “Quindi non siamo disposti a pagare il pegno su Instagram e mostrarci costantemente felici e pieni di news. Quella è finzione. Posso solamente dire che Veronica è molto di più di quello che vedere in televisione“. Quindi Andreas ancora oggi si sente fortunato ad avere lei al suo fianco in questo periodo difficile