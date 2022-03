Amici 21 anticipazioni: forfait causa Covid, i nomi dei due nuovi eliminati. C’è stata una causa indipendente dalla volontà dei protagonisti

Tutti i possibili sviluppi della puntata che andrà in onda il prossimo 2 aprile e che ha avuto spunti interessanti dopo la registrazione di ieri. Il ballottaggio sarà molto interessante.

Si prospetta davvero una grande puntata di Amici 21 per sabato 2 aprile. Tra i ballottaggi e le cause di forza maggiore (Covid) assisteremo ad alcune sorprese eclatanti.

Le anticipazioni rilasciate dopo la registrazione del programma nella giornata di ieri, non fanno riferimento però al nome del secondo eliminato della terza puntata, visto che la settimana quello dato in anteprima era sbagliato. Il ballottaggio vedrà invece una grande sfida tra due storici professori. Come detto il Covid ci ha messo lo zampino e porterà all’esclusione dalla puntata di Stash. Dopo aver ipotizzato una sua presenza in collegamento, si è arrivati alla decisione di sostituirlo con Sabrina Ferilli. In più sabato sarà presente ad Amici anche Giovannino, al fianco dell’ospite illustre che sarà Fabrizio Moro.

Per quanto riguarda le sfide in ballo abbiamo:

Sissi contro Dario e John Erik: punto a Sissi;

Nunzio e Serena contro Albe: punto a Nunzio e Serena.

Hanno vinto anche Todaro e Cuccarini contro Peparini-Pettinelli e hanno mandato in eliminazione Albe, John Erik e Crytical. I giudici hanno salvato subito Albe, mentre il primo eliminato della terza puntata del Serale è John Erik.

Amici 21 anticipazioni: Stash assente per Covid. Tutti i risultati delle sfide

Nella seconda partita, Todaro e Cuccarini hanno sfidato Zerbi e Celentano. Le altre sfide sono:

Alex contro Luigi: punto a Luigi;

Carola contro Sissi: punto a Sissi;

Corale contro Michele: punto a Michele.

Il risultato ha premiato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. A rischio eliminazione sono stati chiamati Nunzio, Aisha e Sissi. Il primo è finito al ballottaggio finale. Secondo la pagina di Amici News, lo studio si sarebbe piuttosto infiammato al fianco del ballerino. infatti hanno parlato di uno studio in escandescenza per il ballerino!

Nella terza partita si sono sfidati Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Todaro. Le sfide sono:

Luigi contro Alex, guanto di sfida: punto a Luigi;

Carola e Leo contro Sissi: punto a Sissi;

LDA e Luigi contro Sissi e Serena: punto a Sissi e Serena.

Nominati per l’eliminazione sono finiti LDA, Luigi e Leonardo, con quest’ultimo che è finito al ballottaggio finale. Quindi avremo il secondo eliminato nel ballottaggio tra Nunzio e Leonardo.